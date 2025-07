Madagascar: Karting - Championnat du pays - Mboara en favori, Matthew en embuscade

Entre favoris sous pression et outsiders en embuscade, la deuxième manche du championnat national de karting pourrait bien changer les cartes.

Champion en titre et vainqueur de la première manche, Mboara Razafindratsimba aborde ce dimanche, sur la piste du SRK d'Imerintsiatosika, la deuxième manche du championnat de Madagascar de karting, ouverte aux catégories Élite, Junior et Minime. Auteur d'un sans-faute pendant l'ouverture de la saison, Mboara trône en tête du classement Élite avec 100 points. Sa régularité, sa maîtrise technique et son expérience font logiquement de lui le grand favori pour conserver son statut ce week-end.

«Je vais aborder la deuxième manche avec la même mentalité que pour la première : rester calme, rester propre et profiter du moment. Ce sera définitivement une très belle course, avec le retour des deux frères Razafindrakoto et les progrès de mes adversaires, grâce à l'aide du coach Cédric que ma team FMMSAM a fait venir de La Réunion pour aider les pilotes malgaches à progresser », confie Mboara Razafindratsimba.

Cependant, il devra prendre en considération David Rabary, solide deuxième avec 85 points, qui compte bien jouer les trouble-fête. Connu pour son sens stratégique, son pilotage à risque maîtrisé et sa lecture intelligente de la course, il pourrait profiter du moindre faux pas du leader pour relancer la course au titre. Entre ces deux ténors, la bataille s'annonce pleine de suspens sur la piste rapide et exigeante du SRK.

Duel inattendu

Côté féminin, un duel inattendu capte l'attention. Ravaka Ramanantoanina, championne de Madagascar de tennis, poursuit sa transition vers le karting avec une étonnante aisance. Avec 59 points, elle talonne Mac Siou Tsong Sherina (63 pts), l'une des révélations de la première manche. En embuscade, Julia Baumann (53 pts) et Anaïs Razafindrabesa (49 pts) ne sont pas en reste pour bien jouer leurs cartes.

Chez les Juniors, un nom fait déjà l'unanimité: David Ivan Andrianjafy. Intouchable durant la première manche, il a engrangé 100 points et impressionné par son niveau de maîtrise pour son âge. Son style fluide et sa gestion des trajectoires en font une référence montante.

Mais la course reste ouverte. Matheo Rajomarison, deuxième avec 85 points, a fait preuve d'une belle régularité et entend bien réduire l'écart. Juste derrière, David Harry Ratsimamanga (75 pts) et Aro Mandresy Ranaivo (70 pts) restent en embuscade pour le podium.

Le potentiel de Matthew Andriambelo ne fait non plus aucun doute. Malgré un faux pas lors de la première manche, il affiche 63 points. Connu pour son pilotage agressif mais propre, il pourrait bien créer la surprise s'il réalise une course sans faute ce dimanche. « Je suis prêt pour la deuxième manche et je vais donner tout ce que j'ai », explique-t-il. En catégorie minime, quatre pilotes sont engagés dans un mano-a-mano qui pourrait bien se jouer en quelques dixièmes de seconde.