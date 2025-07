Madagascar: Évènement - Une exposition tournée vers l'économie circulaire et la jeunesse

C'est dans une ambiance conviviale et engagée que l'exposition « Matière des possibles » a été inaugurée le 2 juillet, marquant un temps fort de la Tana Design Week, portée par le collectif Johary Constellation et ses partenaires. La soirée a réuni artistes, créateurs, mécènes et passionnés autour d'une vision inspirante : transformer les déchets en ressources précieuses.

« C'est un projet porteur de sens et d'espoir pour la jeunesse malgache », déclare avec fierté Miora Rakotoarimanana, coordinatrice générale de la Tana Design Week. À travers cette exposition, les visiteurs ont été plongés dans l'univers du projet Ndao Hanavao, un programme à visée sociale soutenu par Rubis Mécénat, où le design devient un levier de transformation durable et inclusive.

À l'origine de cette dynamique créative, Domi Sanji, directeur de Johary Constellation et initiateur de la Tana Design Week, insuffle une nouvelle manière de penser les matières et les savoir-faire.

Si la cérémonie officielle avait déjà été lancée le 28 juin, ce vernissage a permis une immersion plus sensible et profonde des enjeux liés au design écoresponsable.

Potentiel immense

La scénographie innovante présentait une palette de matériaux issus de plastiques usagés, de végétaux invasifs, d'algues ou encore de fibres recyclées. Ces éléments, transformés en biomatériaux durables à vocation technique ou décorative, ont été façonnés par de jeunes Malgaches formés aux principes du design circulaire.

« Nous voulons prouver qu'un déchet peut devenir une ressource, et que les jeunes issus de milieux défavorisés ont un potentiel immense quand on leur en donne les moyens », a souligné un intervenant lors des discours qui ont rythmé la soirée.

Après ces prises de parole inspirantes, les échanges se sont poursuivis autour d'un cocktail dans une atmosphère chaleureuse. L'occasion de célébrer l'art, l'innovation et une vision durable du design à Madagascar, où la créativité devient un outil de résilience sociale et écologique.