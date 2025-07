Madagascar: Tourisme - Le pays élue meilleure destination d'aventure

Le World Travel Awards a classé Madagascar comme meilleure destination touristique d'aventure de l'océan Indien. Une bonne note pour le pays.

Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme. Un prix a été décerné à la Grande Île pour ses atouts touristiques en matière d'aventure. Le World Travel Awards, qui récompense chaque année depuis 1993 l'excellence dans l'industrie du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie, a désigné Madagascar comme « Meilleure destination d'aventure de l'océan Indien ».

« Cette distinction reflète parfaitement l'identité de la Grande Île : une nature exceptionnelle et des sites uniques pour les amateurs d'aventure en quête de sensations fortes et d'expériences mémorables», réagit Lova Ratovomalala, directeur exécutif de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM).

Madagascar a présenté sa candidature dans la catégorie « Meilleure destination d'aventure de l'océan Indien» en novembre 2024. Le concours s'est déroulé par vote, impliquant des professionnels du tourisme du monde entier. Madagascar a remporté la première place, devant les Maldives et l'île Maurice.

La Grande Île a cependant été classée deuxième dans la catégorie « Meilleure destination balnéaire », et également deuxième, après les Maldives, pour la catégorie « Meilleure destination de l'océan Indien 2025 ». La cérémonie de gala des World Travel Awards s'est tenue au Johari Rotana de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, le 28 juin.

Défis

Le tourisme d'aventure qui inclut des activités telles que le camping, la randonnée, le vélo, la montagne, le parapente, le trekking ou encore les immersions en zones rurales éloignées, attire de plus en plus de touristes et d'amateurs de sensations fortes. « En général, ces amateurs d'aventure recherchent de véritables expériences pour sortir de la routine, des activités qui procurent de grandes émotions », relate notamment le site de l'agence de voyage Tourisme Aventure Madagascar.

Ces émotions se vivent du Nord au Sud du pays, depuis la réserve de l'Ankarana à Antsiranana, les Tsingy de Bemaraha, la descente du fleuve Tsiribihina à l'Ouest, les monts et collines d'Analamanga et du Vakinankaratra, jusqu'aux falaises d'Isalo ou aux paysages de Tolagnaro et ses environs. Ce type de tourisme attire ceux qui souhaitent découvrir des pistes sauvages, la faune terrestre et marine, pratiquer la plongée sous-marine, le surf ou le kitesurf.

« Le Tsingy Mahaloka, situé à une vingtaine de kilomètres d'Ambilobe, s'impose comme une nouvelle référence écotouristique du Nord-Ouest du pays, et mérite d'être découvert », ajoute le directeur exécutif de la CTM. Et ce n'est pas tout : de nombreuses destinations s'offrent aux amateurs d'aventure.

Il souligne toutefois que, pour atteindre l'objectif d'augmentation du nombre de touristes à l'horizon 2028, la Grande Île aura besoin de onze mille cinq cents chambres supplémentaires. Il rappelle aussi l'importance - et l'urgence - de réhabiliter les routes impraticables, de rétablir les lignes aériennes régionales et de redynamiser le transport aérien domestique, autant de points cruciaux pour le développement du tourisme à Madagascar.