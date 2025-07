Madagascar: Lova randrianasolo - « Je veux laisser un héritage »

interview

Le champion du monde en kenpo soumission (2022), de passage au pays, a animé lundi, un stage de MMA et de jiujitsu.

Quelle est la spécificité de ce stage par rapport aux précédents ?

Le combat évolue chaque année. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles méthodologies. Comme nous voyageons énormément, nous accumulons beaucoup d'expérience. Ma compagne Morgane est dans l'Hexagone MMA, la meilleure organisation en France. Cela nous permet de partager ce qu'il y a de mieux en termes d'organisation, de préparation, de technique et de tactique. Et ces techniques, nous les ramenons à Madagascar. Il y a des mises à jour constantes sur les tendances techniques et tactiques.

Quel est votre objectif avec ce partage ?

Mon ambition personnelle est de laisser un héritage, qu'un jour, on puisse dire qu'un certain Lova Randrianasolo a aidé les arts martiaux à progresser à Madagascar. Le but est de transmettre tout ce que j'ai appris durant ces trente années de pratique, et de partager toute mon expérience avec un maximum de Malgaches, peu importe le dojo ou le style. Je veux transmettre tout mon savoir à mes compatriotes.

Comment trouvez-vous l'évolution du niveau technique des pratiquants dans le pays ?

Je constate que le niveau a énormément progressé. Par exemple, quand je vois celui qui a été vice-champion du monde, ceinture marron, aux Émirats Arabes Unis, la famille Rasamy qui font un travail remarquable pour prouver le niveau des Malgaches à l'international, mais aussi Gou, qui continue à progresser, ils illustrent bien l'évolution des Malgaches dans le monde du combat. Je reste persuadé que le fait que les Malgaches soient un peuple métissé, comme les Brésiliens, leur donne une richesse génétique. Ils ont gardé les meilleurs gènes pour le combat.

Pouvez-vous résumer votre technique pour perdre du poids rapidement ?

Il faut d'abord connaître sa vraie catégorie de poids. En général, chez les professionnels, on vise environ dix kilos en dessous de son poids naturel. Je pèse 76 kg, donc en professionnel, je devrais combattre à 66 ou même 61 kg. Si on ne sait pas gérer cela, on se retrouve face à quelqu'un de beaucoup plus lourd. Ensuite, il faut connaître les processus de déshydratation, de régime alimentaire, quand arrêter ou commencer à boire, etc. On boit beaucoup d'eau, puis on arrête, on mange des aliments légers comme les oeufs, on évite les fibres car elles restent dans le ventre. Ensuite, on entre dans le sauna ou le bain et cela se fait en rounds.