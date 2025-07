Madagascar: Matsiatra Ambony - Vohibato se dote d'un centre hospitalier

Pour la première fois de son histoire, un centre hospitalier est érigé dans le district de Vohibato. Le nouvel établissement surplombe la commune d'Alakamisy Itenina.

Historique. C'est le premier mot lâché par Herizo Rakotovao, chirurgien, pour faire part de ses sentiments quant à l'ouverture du Centre hospitalier "Manarapenitra", du district de Vohibato, qui se trouve dans la commune rurale d'Alakamisy Itenina.

Le docteur Herizo Rakotovao est le chirurgien qui officie au bloc opératoire de l'hôpital de Vohibato. "Jamais il n'y a eu d'hôpital à Vohibato et encore moins de bloc opératoire. C'est une grande première dans son histoire", affirme-t-il, confirmant les propos des orateurs qui ont prononcé un discours durant la cérémonie d'inauguration, hier. Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de son épouse, d'une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre et d'une légion de parlementaires ont fait le déplacement pour l'occasion.

La majorité des personnes ayant fait le déplacement pour la cérémonie d'inauguration, hier, ne pouvait pas placer le district de Vohibato sur une carte, encore moins la commune rurale d'Alakamisy Itenina. C'était la première fois qu'ils s'y étaient rendus. Pour d'autres, Vohibato est juste une localité aux abords de la Route nationale numéro 7 (RN7), entre Fianarantsoa et Ambalavao. Aussi, après deux heures de trajet sur une piste en terre et boueuse, arrosée par le crachin hivernal caractéristique de la région Matsiatra Ambony, grande fut leur surprise de découvrir l'architecture moderne et imposante du nouvel hôpital.

Le nouveau centre hospitalier trône en hauteur au milieu de la commune rurale et surplombe les rizières et les champs de féculents. Construit sur un terrain de plus de 1 hectare, avec une surface bâtie de 2 700 m², il s'impose comme l'infrastructure majeure de la localité. Les habitants le surnomment déjà "Opitalibe" ou Grand hôpital, justement. "Je n'imaginais pas que c'était aussi grand", déclare justement un des journalistes présents. Un autre ajoute: "Je peine à croire qu'il y ait une telle infrastructure dans une localité rurale telle que celle-ci."

Particularité

Du côté des habitants, ils se réjouissent surtout de l'idée de ne plus devoir aller à Fianarantsoa pour des soins hospitaliers. Même vent d'optimisme chez le personnel médical. Ils s'enthousiasment même de travailler dans un cadre "flambant neuf, avec du matériel moderne". Outre le bloc opératoire, le centre hospitalier comprend un service d'imagerie médicale "numérique", une dentisterie avec un appareil de radiographie dentaire, un service des urgences, un service pédiatrique, un laboratoire d'analyses, une banque de sang, ou encore une maternité avec un service de néonatalogie doté de couveuses.

Comme le souligne le docteur Rakotovao, "l'une des particularités de cet hôpital est d'avoir un bloc opératoire. C'est une grande première. Désormais, nous pouvons effectuer des interventions chirurgicales sur place, notamment les accouchements par césarienne." Le personnel médical du pôle maternité confie, en effet, qu'avant, leur plus grande hantise était de prendre la décision d'envoyer une parturiente nécessitant une césarienne à l'hôpital de Fianarantsoa. "Malheureusement, dans certains cas, le temps du trajet est fatal à la mère et au bébé", déplore une sage-femme.

"Dorénavant, sauf pour des cas exceptionnels, nous pouvons prendre en main les patients du district", assure le docteur Rakotovao. Le nouvel hôpital dispose aussi d'un tout-terrain ambulance pour les évacuations sanitaires. "Aidez-moi pour que je puisse vous aider. C'est ce que je vous ai demandé durant la campagne électorale. Je suis ici pour concrétiser mon engagement. L'infrastructure que nous inaugurons ici, à Alakamisy Itenina, répond aux besoins de la population", a déclaré Andry Rajoelina.

Selon le président de la République, l'hôpital Manarapenitra de Vohibato démontre que "nous travaillons, mais nous ne perdons pas notre temps à palabrer". À l'entendre, ce nouveau centre hospitalier est un des exemples des actions étatiques dans le domaine de la santé publique. "Depuis 1960 jusqu'en 2019, dix-huit hôpitaux ont été édifiés dans le pays. Depuis mon premier mandat, trente ont été érigés", affirme-t-il. À l'instar de Vohibato, plusieurs districts ruraux comme Beloha Androy et Antanambao Manampotsy en sont les bénéficiaires.

Aujourd'hui, justement, le chef de l'État inaugurera le nouvel hôpital Manarapenitra d'Ambohimahasoa. "Ne cédez pas au découragement de ceux qui veulent vous faire croire que vous ne pouvez pas progresser. Ceux qui essaient de vous décourager ne vous aident pas à améliorer votre condition de vie, à avancer et à progresser. Mais nous, nous tous ici, avec vous, nous nous efforçons d'améliorer les choses, d'améliorer votre quotidien", soutient alors le chef de l'État pour conclure son discours d'inauguration du nouvel hôpital de Vohibato.