Madagascar: « Futur Generation » - Préserver l'environnement à travers des manifestations culturelles

L'ONG Futur Generation a effectué la marche verte, deux jours après la Journée mondiale de l'environnement, afin de mener une sensibilisation de la lutte contre la pollution plastique. Le choix du lieu s'est porté à bazary d'Antsiranana. L'ONG a été fondée par Joyce Gildas Majidy le 10 avril 2024, lauréate du prix des jeunes engagées de la Région DIANA, cette ambassadrice de l'environnement 2025 a pu convaincre 20 bénévoles avec l'intention de donner l'exemple aux concitoyens.

« Nous souhaitons mettre en valeur des activités visant à protéger les ressources naturelles existant dans notre localité. Ensuite, nous avons signé une convention de partenariat avec la direction régionale de la Jeunesse et Sports et la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons également collaboré avec plus de 15 associations environnementales au sein de Commune Urbaine de Diégo-Suarez. La Journée mondiale de l'environnement, célébrée il y a quelques jours, nous a permis de voir réellement la situation », a-t-elle poursuivi.

L'ONG a initié des manifestations culturelles ainsi que des campagnes. Au-delà de la vidéo éducative projetée le dimanche 30 mars, une émission radio a été diffusée le jeudi 4 juin dernier. « La première étape est d'embrasser la région DIANA en l'espace de 5 ans. Ensuite, nous prévoyons une envergure nationale après 10 ans. Et nous avons nommé notre association en anglais pour nous ouvrir au monde », explique la présidente Joyce Gildas Majidy. En outre, tirer sur la corde sensible en illustrant subtilement leur but à travers des manifestations culturelles s'avère la particularité de Futur Generation.