Madagascar: Andry Rajoelina aux Fianarois - « Ne nous laissons pas envahir par le découragement »

Plusieurs infrastructures manarapenitra ont été inaugurées hier à Vohibato, Lalangina et Fianarantsoa.

Le président Andry Rajoelina débuté le deuxième jour de sa visite dans la Région Haute Matsiatra par une série d'inaugurations à Alakamisy Itenina. Une commune reculée dans le District de Vohibato. « Cela fait 17 ans qu'aucune infrastructure n'a été inaugurée dans cette localité longtemps considérée comme un tany lavitra Andriana », a déclaré la ministre de la Population Aurélie Razafinjato.

Plusieurs infrastructures manarapenitra ont été inaugurées hier à Alakamisy Itenina. Parmi elles figurent le nouveau commissariat de police, le bureau du ministère de la Population et de la Solidarité, et l'hôpital manarapenitra de Vohibato. Depuis l'Indépendance, le District attend son commissariat et son hôpital. Auparavant, les habitants de cette commune rurale étaient contraints de se rendre à Fianarantsoa pour recevoir des soins médicaux. Le nouvel hôpital de Vohibato propose tous les services essentiels dont une radiologie numérique, une échographie, un laboratoire, un bloc opératoire, une dentisterie, un service des urgences, un accès à la planification familiale et une banque de sang. L'hôpital est aussi doté de logements pour le personnel et d'une ambulance 4x4. C'est le fruit de la collaboration entre l'Etat malgache et la Banque mondiale à travers le programme LEAD.

Infrastructures de proximité

« Notre objectif est de construire des infrastructures de proximité répondant aux besoins du peuple », a martelé le Chef de l'Etat. Tout en soulignant les efforts entrepris par son régime pour améliorer les conditions de vie des Malgaches, Andry Rajoelina appelle tout un chacun à ne pas se laisser envahir par les manoeuvres de découragement. « Les opposants et ceux qui ne font que critiquer ne pourront pas apporter le changement dans votre vie », a-t-il déclaré. Il réclame ainsi une opposition constructive et encourage ses détracteurs à apporter des critiques positives. Et le président de souligner au passage qu'actuellement, l'État met tout en oeuvre pour développer le pays. Durant cette visite, 3 500 ménages issus de 16 communes dans le District de Vohibato ont également bénéficié de Vatsy tsinjo. Le couple présidentiel a ensuite enchaîné sur Alakamisy Ambohimaha dans le District de Lalangina pour inaugurer le nouveau bureau de la commune et distribuer des Vatsy tsinjo à 3 500 ménages.

Construction innovante

Cette deuxième journée s'est achevée par une rencontre historique avec les étudiants de l'université d'Andrainjato où le couple Andry et Mialy Rajoelina a procédé à l'inauguration des nouveaux dortoirs destinés à héberger 320 étudiants. Durant la cérémonie, le chef de l'État a annoncé le début de la construction d'un second bâtiment de ce genre afin d'augmenter les infrastructures d'accueil à Andrainjato. « Notre objectif est de construire un bâtiment tel que celui-ci chaque année », a-t-il laissé entendre. Le locataire d'Iavoloha a ensuite procédé au lancement de l'« Access Development Hub » qui est un centre destiné à faciliter l'accès aux services bancaires dans les établissements universitaires, à offrir des opportunités d'emplois aux étudiants et à mettre à leur disposition un espace de travail moderne et connecté. Le couple présidentiel a clôturé sa journée par le lancement du projet 3D Print School qui est le fruit d'une collaboration avec l'ONG américaine Thinking Huts.

Un projet utilisant les technologies d'impression 3D dans le but de combler le déficit en infrastructures scolaires en proposant des solutions de construction durables et rapides, mais aussi et surtout de former des compétences locales dans la construction innovante. À chaque étape de son périple, Andry Rajoelina a toujours fait le plein. Sa popularité reste intacte à Fianarantsoa. Il aura l'occasion de le prouver ce jour lors de la cérémonie d'inauguration du coliseum d'Ambatomena.