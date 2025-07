Algérie: Le président de la République préside la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi au Palais du Peuple à Alger, la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux et supérieurs, et de personnels civils, inscrite dans le cadre des festivités commémorant le 63ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale a présidé, jeudi 3 juillet 2025, au Palais du Peuple, la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux et supérieurs, et de personnels civils, inscrite dans le cadre des festivités commémorant le 63ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale", précise la même source.

Au début de cette cérémonie, "Monsieur le Président de la République a supervisé, en compagnie de Monsieur le Général d'Armée et de hauts responsables de l'Etat, la cérémonie de remise de grades, qui a connu la promotion du Général-major Moustapha Smaili, Commandant des Forces Terrestres, au grade de Général de Corps d'Armée, la promotion d'un nombre de Généraux au grade de Général-major, et de Colonels au grade de Général.

Les promotions ont, également, concerné la catégorie des officiers supérieurs, ainsi que la remise de médailles à un nombre d'officiers supérieurs et de personnels civils", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu, tout d'abord, "à exprimer ses vifs remerciements à Monsieur le Président de la République d'avoir bien voulu présider la cérémonie de remise de grades et de médailles aux cadres de l'ANP".

"En cette heureuse occasion, j'ai l'honneur de vous exprimer, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, nos remerciements et notre gratitude les plus sincères, d'avoir bien voulu présider la cérémonie de remise de grades et de médailles aux cadres de l'Armée Nationale Populaire", a indiqué le Général d'Armée.

"Cet honneur dont nous sommes gratifiés est devenu une tradition bien ancrée, qui témoigne, à juste titre, du grand intérêt que vous réservez aux cadres et aux personnels de notre valeureuse armée, lequel intérêt les incitera, sans nul doute, à consentir davantage d'efforts dans le sens de la construction de nos Forces armées sur des bases solides", a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée a souligné que "la coïncidence de l'organisation de cette cérémonie avec la commémoration de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, reflétait la reconnaissance des valeureux enfants de l'Algérie envers les hauts faits des martyrs, qui ont consenti le sacrifice suprême pour la patrie".

"L'organisation de cette grandiose cérémonie en même temps que les festivités commémorant le 63ème anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, suscite en nous des sentiments de fierté et de dignité très marqués à l'égard des gloires et exploits de nos preux ancêtres, de même qu'elle ravive en nos coeurs le noble sens de la victoire, de la liberté et de la fidélité absolue à l'Algérie souveraine", a-t-il soutenu.

"Cette date anniversaire, si chère à tout Algérien patriotique, nous interpelle pour s'acquitter du devoir de reconnaissance envers les sacrifices de nos valeureux martyrs, pour se recueillir avec révérence à la mémoire de ceux qui ont consenti ce qu'ils avaient de plus précieux pour la patrie, mais également pour s'inspirer des hauts faits de nos héros, qui ont préservé le legs et honoré le serment, et pour préserver les nobles principes et valeurs, qui fondent notre identité nationale, et renouveler notre engagement envers le pays et le peuple", a-t-il assuré.

Le Général d'Armée a adressé ses félicitations aux cadres promus aux grades supérieurs et ceux récipiendaires de médailles, en les exhortant à être des chefs capables de conduire leurs hommes vers la victoire, ajoute le communiqué.

"Enfin, je tiens à vous réitérer, Monsieur le Président, l'expression de mes remerciements et de ma considération les plus sincères, d'avoir bien voulu présider personnellement cette cérémonie", a indiqué, également, le Général d'Armée.

"De même, je tiens à vous adresser, vous qui venez d'être promus aux grades supérieurs et récipiendaires de médailles, mes félicitations les plus vives, en vous souhaitant plein succès dans votre parcours professionnel et en souhaitant également que ces distinctions constitueront une motivation pour vous, afin de déployer davantage d'efforts dévoués et de réaliser des exploits dignes de vous et de l'ANP, et aussi pour devenir des chefs en mesure de conduire vos hommes vers la victoire", a-t-il conclut.