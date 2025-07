Afrique: Mansouri participe à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur la Somalie

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri a participé, jeudi par visioconférence, aux travaux de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), consacrée à l'examen des développements de la situation en Somalie et au suivi des opérations de la Mission de soutien de l'UA dans ce pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Cette réunion, tenue dans le cadre de sa 1287e session, a été marquée par la participation des ministres des Affaires étrangères de plusieurs Etats membres du Conseil, en sus du président de la Commission de l'UA, du commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, du ministre somalien des Affaires étrangères, du représentant de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de l'ONU et de l'Union européenne (UE), précise la même source.

Dans son intervention, la secrétaire d'Etat a réaffirmé "l'engagement constant de l'Algérie en faveur des efforts de paix et de stabilité en Somalie ainsi que sa volonté de poursuivre l'accompagnement de ce pays frère dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et de consolidation de la stabilité, en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, à même de contribuer à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables en Somalie et dans l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique".