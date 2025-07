Algérie: La championne olympique Kaylia Nemour nouvelle ambassadrice d'Ooredoo du pays

Alger — La championne olympique algérienne Kaylia Nemour est devenue nouvelle ambassadrice de l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo-Algérie à l'issue de la signature d'un contrat de sponsoring mercredi soir à Alger, a-t-on constaté.

Le contrat, d'une année renouvelable, a été paraphé par le Directeur Général d'Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, et Kaylia Nemour, en présence des cadres de l'entreprise, de partenaires et de représentants du monde sportif et médiatique.

"Nous sommes particulièrement honorés et fiers d'accueillir Kaylia Nemour comme ambassadrice de la marque Ooredoo. Son parcours exceptionnel, sa détermination inébranlable et son amour pour l'Algérie font d'elle une source d'inspiration profonde pour des millions de jeunes. Elle incarne l'excellence, la résilience et la réussite par l'effort", a souligné le directeur général de Ooredoo.

Kaylia Nemour a exprimé de son côté "sa fierté" de représenter Ooredoo. "C'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que je rejoins la famille Ooredoo, une marque inspirante par son soutien constant à la jeunesse et à l'innovation. Etre son ambassadrice est une opportunité pour promouvoir les valeurs d'espoir, de persévérance et de confiance en soi. Ensemble, nous ferons rayonner encore plus haut les couleurs de notre pays", a-t-elle dit.