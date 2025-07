Le Rwanda dirige les opérations militaires de l'AFC/M23. C'est ce que révèle le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Ce rapport met en lumière l'implication directe et massive l'armée rwandaise (RDF) dans les opérations militaires de l'AFC/M23 contre la RDC. Le documeny, publié mercredi 2 juillet, évoque également le déploiement de milliers de soldats rwandais sur le sol congolais pour soutenir la rébellion dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

L'armée rwandaise a véritablement joué un rôle décisif dans l'Est de la RDC, aux côtés du groupe armé de la rébellion du M23 dans l'offensive qui a conduit à la chute, en janvier et février dernier des villes de Goma et Bukavu, précise le rapport.

Les opérations des RDF ont joué un rôle déterminant dans la conquête et l'occupation de nouveaux territoires et villes, soulignent les experts de l'ONU, précisant qu'ils se sont appuyés sur des photos et des vidéos authentiques prises notamment par drone, et même par des témoignages et renseignemens.