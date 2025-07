Nigeria: Peter Rufai, ancien gardien légendaire du pays, s'éteint à 61 ans

Le Nigeria pleure un de ses héros nationaux. L'ancien gardien de buts des Super Eagles, Peter Rufai a rendu l'âme jeudi (03/07/2025), après une longue maladie qui l'a éloigné des projecteurs ces dernières années.

« À jamais dans nos coeurs, Dodo Mayana (son surnom). Nous pleurons la disparition du légendaire gardien des Super Eagles, Peter Rufai, géant du football nigérian et champion de la CAN 1994. Ton héritage perdure entre les poteaux et bien au-delà. Repose en paix, Peter Rufai », est-il écrit ce jeudi soir sur X sur le compte des Super Eagles, à propos de l'ancien capitaine de la sélection.

Son ancien club de Farense a également communiqué sur ce décès sur les réseaux sociaux. « Le Sporting Clube Farense exprime son profond chagrin face au décès de Peter Rufai, ancien gardien international nigérian et figure marquante de notre club. [...] Nous nous souvenons avec fierté de son engagement, de son professionnalisme et de son humilité sur et en dehors du terrain. Peter Rufai restera à jamais dans la mémoire des supporters comme une véritable légende de notre club et l'une des grandes figures internationales ayant porté notre maillot avec honneur. »

Né à Lagos en 1963, Peter Rufai était une figure clé de la génération dorée du Nigeria, notamment en tant que gardien de but titulaire lors du sacre des Super Eagles à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 1994 en Tunisie. La même année, il était dans les buts lors des débuts historiques du Nigeria à la Coupe du Monde de la FIFA aux États-Unis, atteignant les huitièmes de finale dans une course inspirante qui a annoncé l'équipe sur la scène mondiale.

Au cours de sa carrière internationale, Rufai a été sélectionné plus de 60 fois avec le Nigeria et a été capitaine de l'équipe à plusieurs reprises. Il faisait également partie de l'équipe de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France.

En club, Peter Rufai a connu une longue carrière européenne, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, etc. Ses passages les plus marquants ont été au Deportivo La Corogne et à l'Hércules CF en Espagne.