Cameroun: Présidentielle 2025 - Jean Blaise Gwet, l'homme à la vie atypique depuis le ventre de sa mère

Né du père Nicolas NSOGA ,commerçant de poisson à Mbalmayo et de mère Naomie Ngo Mbom, couturière dans la même ville

Jean Blaise GWET , Sa vie, depuis les entrailles de sa mère a toujours été atypique . Son père fut un grand activiste de l'UPC, à l'époque de la guerre de l'indépendance du Cameroun, un militant et combattant très engagé , proche de l'ordinaire des lieux Ruben UM NYOBE .

Pendant la lutte de libération , ses parents étaient traqués comme des animaux , obligés de vivre et de se cacher dans la brousse , de dormir parfois sur des arbres dans le maquis entre Mbalmayo et Babimbi Ngambé.Ils arrivèrent et s 'y installèrent , mais son père reprit la brousse .

Dans cette traque , le bruit des armes ,la peur , l'angoisse et la famine firent que sa maman l' accouche prématurément , un de ces quatre, à l'hôpital de Metet vers la route de Sangmelima .

Les militaires français au courant , la très bonne organisation du l'UPC en ce moment fut conviquée et prit des dispositions nécessaires permettant à l'épouse de l'activiste de rallier Mbalmayo à pied où elle prit le train à destination de Otele , où se cachait son époux .

Dans le train, sa maman était assise face à une femme , qui admirait sans cesse la beauté au combien lumineuse du bébé . Cette dernière lui demanda la permission de le prendre dans ses bras , ce qu'elle accepta.

Quelques minutes plus tard , la locomotive et ses vaguons s'arrêtèrent et simultanément, les militaires fouillèrent tout le train et trouvèrent une dame portant un bébé . Sans mot dire , ils prirent le bébé et le donna à la personne d'en face , qui n'était autre que sa propre mère , puis ils firent descendre cette dame.

Dans cette cavale , cette souffrance et les différents séjours en prison politique, Nicolas NSOGA son père lui donna le nom de « GWET » qui signifie la « GUERRE».

MPCC