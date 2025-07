Afrique: Préparation CHAN - Les Lions locaux effectuent leur premier test 'majeur' face au Sily local, ce vendredi

Le Centre de Recherche et d'Action sur les Droits Économiques Sociaux et Culturels (CRADESC) en partenariat avec African Climate Foundation (ACF) a organisé hier, jeudi 3 juillet un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur le Partenariat pour une Transition Énergétique Juste (JETP) au Sénégal, Cet formation a pour objectif de favoriser une meilleure compréhension du JETP par les journalistes et les outiller pour mieux informer le public et sensibiliser sur les enjeux énergétiques au Sénégal.

Le JTEP est un mécanisme permettant aux pays qui l'ont adopté de se fixer des objectifs ambitieux et de trouver des partenaires afin d'aller vers une transition écologique durable. La directrice exécutive du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC), Fatima Diallo, a souligné la nécessité d'outiller les acteurs non-étatiques dont les journalistes, afin de renforcer leur rôle dans la sensibilisation sur les politiques mises en place par le Sénégal pour favoriser l'émergence des énergies propres et garantir une transition énergétique juste.

Elle a relevé un défaut d'inclusion des journalistes, des parlementaires et des collectivités territoriales dans le comité de pilotage et la centralisation du modèle autour du ministère des Energies, réduisant ainsi la participation d'autres ministères. Selon elle, l'énergie renouvelable ne doit pas simplement profiter aux pôles urbains mais doit aussi servir aux collectivités territoriales, aux communautés rurales et dans des domaines tels que l'agriculture, la pêche, la transformation de produits, entre autres.

Pour elle, il ne saurait y avoir de transition énergétique juste et inclusive sans dialogue avec tous les acteurs, sans la prise en compte des enjeux territoriaux et l'implication de tous, notamment des journalistes au plan national et local. Pour sa part, le président de la commission énergie de l'Assemblée nationale Babacar Ndiaye a souligné que le JETP ne doit pas être uniquement vu comme un mécanisme de financement mais comme un pacte social, environnemental et intergénérationnel.

« Ce partenariat nous permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de favoriser notre potentiel solaire et éolienne, de créer des emplois verts qualifiés et de garantir que personne ni région, ni communauté ne soit laissée pour compte », soutient-il. Selon lui ce combat pour une transition énergétique juste exige une alliance forte entre l'Etat, le parlement , la société civile , les chercheurs, les partenaires et surtout les journalistes.