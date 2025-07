Togo: L'ANC, les FDR et deux OSC formulent une demande de report du scrutin

Seront-ils entendus ou pas, c'est la grande interrogation et au cas où ils ne sont pas entendus, que sera la suite ? C'est bien la question que l'on peut se poser à l'instant T. Pour ce que l'on sait, l'ANC de Jean Pierre Fabre, les FDR de Me Paul Dodji Apévon et des OSC comme Novation Internationale et le Front Citoyen Togo Debout, ont dans une déclaration conjointe jeudi rejoint l'ADDI, le CAR, la DMP, la LDP, le PSR, le parti Santé du Peuple et le parti Les Démocrates, pour exiger le report des élections municipales.

D'après ces formations politiques et ces organisations de la société civile précités, le bilan des évènements des 26, 27 et 28 juin derniers n'assurent pas du climat de sérénité indispensable pour un scrutin apaisé.

Ainsi, disent-ils (l'ANC, le parti FDR, Novation Internationale et Front Citoyen TOGO DEBOUT) qu'il est hors de question pour eux de se soustraire à leur devoir de solidarité envers leurs compatriotes et envers les familles dans le deuil et dans la douleur, en entrant en campagne électorale dans un paysage politique marqué par la violence et la peur.

« De lourdes inquiétudes pèsent sur les populations qui demeurent traumatisées par les récentes brutalités policières exercées impunément jusque dans les domiciles et les chambres de paisibles citoyens », ont-ils indiqué. Et dans la suite de cette déclaration constate-t-on que les signataires s'alignent sur la déclaration rendue publique le 16 juin dernier, par l'ANC qui réclamait une suspension du processus électoral en cours, après avoir procédé à une analyse approfondie des conditions dans lesquelles se déroulait ce processus.

Aussi, précisent-ils que « de multiples manquements et insuffisances, souvent volontaires, ont été relevés, notamment l'état de la CENI, qui faisait l'objet d'un renouvellement partiel, alors qu'il faudrait une refonte totale de l'institution, eu égard à la configuration du parlement devenu bicaméral. Une réforme du cadre électoral était également nécessaire en vue de garantir l'équité et la transparence des scrutins à venir ».

Ils en appellent au sens de responsabilités des autorités togolaises afin qu'elles fassent pour une fois corps avec la raison en décidant d'une suspension sine die du processus électoral en cours et dont la campagne bat déjà son plein dans plusieurs écuries. Aussi, les signataires de cette déclaration conjointe s'adressent au sens de l'Etat, de la République et de la patrie, de tous les acteurs politiques et de la société civile pour comprendre, exiger et soutenir une telle demande de report.

Enfin, martèlent-ils, « il y a urgence à reporter les élections municipales prévues pour le 17 juillet 2025, le temps de régler les questions politiques ainsi que celles liées aux réformes électorales et aux nombreux dysfonctionnements, notamment techniques et juridiques, qui compromettent la crédibilité, l'équité et la transparence du scrutin ».

Reste dès lors à savoir le son de cloche qui viendrait du camp d'en face et des autres listes engagées dans cette compétition électorale.