Congo-Brazzaville: Résidence artistique - Ralff, un pont créatif entre Brazzaville et Dresde

Dans le cadre du jumelage culturel entre les villes de Brazzaville et Dresde en Allemagne, une résidence artistique inédite baptisée « Entre le Congo et l'Elbe : un dialogue entre les fleuves » réunira deux artistes visuels : le Congolais Therance Ralff Lhyliann, plus connu sous le nom de Ralff et l'Allemande Birgit Schuh. Une initiative saluée comme une « belle opportunité » par les Ateliers Sahm, qui accompagnent une nouvelle fois l'émergence artistique locale.

Pour Ralff, photographe de formation dont la pratique s'est élargie aux arts multimédias, cette résidence à Dresde, prévue de novembre à décembre prochain, représente une étape décisive. « Ce projet est né d'un appel à candidatures que les Ateliers Sahm lancent chaque année avec leurs partenaires allemands », explique-t-il avant de souligner qu'« il fallait constituer un dossier. Un jury s'est réuni, et j'ai eu la chance d'être sélectionné ».

La résidence artistique dans le cadre de ce projet se déroulera en deux temps : Birgit Schuh sera accueillie à Brazzaville entre septembre et octobre, tandis que Ralff séjournera à Dresde à la fin de l'année. Tous deux créeront des oeuvres originales qui seront présentées lors d'une exposition conjointe.

À Dresde, Ralff prévoit de mêler photographie, installation sonore et vidéo. « Mon travail évolue. Certaines personnes que je rencontrerai ne souhaiteront peut-être pas apparaître à l'image, mais elles pourront livrer des témoignages à travers la voix. Ce projet me permet d'explorer pleinement cette dimension multimédia. »

Entre-temps, l'échange artistique a déjà commencé, à distance. « J'ai hâte de rencontrer Birgit en personne. On échange déjà, et je suis curieux de voir comment nos univers vont se croiser », a confié Ralff.

Au-delà de l'expérience individuelle, Ralff remercie les initiateurs de ce programme qui contribue à la mobilité des artistes. « Merci aux ateliers Sahm qui offrent de vraies opportunités. Voyager, découvrir d'autres scènes, d'autres pratiques, c'est essentiel pour progresser. Je remercie aussi la mairie de Dresde pour son engagement dans ce projet », a-t-il fait savoir lors d'un entretien exclusif avec les Dépêches de Brazzaville.

Soutenu par les villes de Dresde et de Brazzaville, le Goethe-Institut, Zentralwerk Dresden e.V. et les ateliers Sahm, ce programme de résidence met en lumière la vitalité du dialogue culturel entre l'Afrique et l'Europe, entre le fleuve Congo et l'Elbe. Une rencontre entre deux rives, deux regards, deux sensibilités, et la promesse d'une création profondément enracinée dans l'échange.