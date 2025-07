Lors d'une visite récente à l'Hôpital préfectoral de médecine traditionnelle chinoise de Kashi, plus d'une trentaine de journalistes de différents pays dont le Congo ont découvert les secrets de cette médecine ancestrale qui existe depuis des millénaires.

La médecine traditionnelle chinoise ( MTC) est basée sur une approche holistique de la santé, prenant en compte non seulement les symptômes physiques, mais également les aspects émotionnels, spirituels et environnementaux de la personne. Les praticiens de la MTC utilisent une variété de techniques, telles que l'acupuncture ; les herbes médicinales ; les massages et les exercices de méditation ; la décoction ; la ventouse ; la moxibustion et enfin la suspension Redcord. Ces thérapies sont utilisées pour maintenir la santé et traiter diverses maladies, en exploitant les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit aussi d'aider les patients à retrouver l'équilibre et la santé.

En effet, les médicaments chinois comprennent principalement la phytothérapie, la médecine animale et la médecine minérale. Au cours de cette visite, plusieurs journalistes ce sont prêtés à des séances pour une expérience immersive complète.

« La médecine traditionnelle chinoise est une partie intégrante de notre culture et de notre identité. Elle nous permet de prendre soin de notre santé de manière naturelle et holistique. Elle prend également en compte l'équilibre global de mon corps et de mon esprit. Il faut donc la préserver et la promouvoir pour les générations futures », a confié une patiente ayant requis l'anonymat.

D'après le guide, plus de 70% des Chinois ont recours à la médecine traditionnelle soit plus de 500 millions de personnes chaque année.

Ayant un impact mondial, cette médecine offre des solutions naturelles et efficaces aux problèmes de santé. Avec son approche holistique et ses techniques variées, la MTC mérite d'être explorée. Les journalistes présents à la visite ont donc pu l'intérêt de cette médecine ancestrale pour la santé mondiale.