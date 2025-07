Cote d'Ivoire: Coopération militaire Inde-Côte d'Ivoire - Vers un partenariat stratégique axé sur le transfert de compétences

Un Salon sur l'industrie de défense indienne s'est ouvert le mercredi 2 juillet 2025 à Abidjan en présence du chef d'Etat major des armées de Côte d'Ivoire, le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia.

Abidjan a accueilli ce mercredi 2 juillet 2025, un salon inédit sur l'industrie de défense indienne, marquant une étape cruciale dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. L'événement, organisé par l'ambassade de l'Inde, vise à transformer une coopération de principes en un partenariat concret, structuré et à fort impact, fondée sur la confiance mutuelle et la convergence d'intérêts stratégiques en matière de défense.

Présent à l'ouverture du séminaire, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'État-major des armées de Côte d'Ivoire, a exprimé le souhait de voir ce salon déboucher sur des opportunités concrètes. « Ce salon ne saurait donc se limiter à de simples présentations et échanges d'idées. Il doit faire émerger des opportunités de transfert de compétences, de co-développement et pourquoi pas d'implantation locale d'activités industrielles adaptées à nos réalités », a-t-il déclaré.

Le général de corps d'armée Lassina Doumbia a salué la souveraineté industrielle de défense de l'Inde, un modèle que la Côte d'Ivoire aspire à suivre pour développer sa propre base industrielle et technologique de défense, garantissant ainsi son autonomie stratégique et sa sécurité à long terme.

La coopération militaire entre les deux nations s'est considérablement renforcée depuis le mois janvier 2025 avec la nomination d'un attaché de défense indien à Abidjan, un « geste diplomatique fort », selon le général Lassina Doumbia. De nombreuses opportunités de formation offertes aux forces armées ivoiriennes dans les écoles militaires indiennes illustrent déjà ce dynamisme. Ce qui contribue efficacement à renforcer les compétences et le potentiel opérationnel du personnel militaire ivoirien. Un protocole d'accord de coopération militaire est également en cours de finalisation.

L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr. Rajesh Ranjan, a indiqué comment l'Inde peut soutenir la Côte d'Ivoire face aux défis sécuritaires actuels, notamment le terrorisme qui s'adapte aux nouvelles technologies. Comme en témoignent les récentes attaques dans la région du Sahel impliquant l'utilisation de drones.

L'Inde est en mesure de fournir à la Côte d'Ivoire un large éventail d'équipements, incluant des armes légères, des équipements de protection individuelle, des systèmes de surveillance des frontières, des drones, des technologies anti-drones, des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules anti-mines.

De plus, en tirant parti de son expertise en hydrographie et en système naval, l'Inde pourrait fournir des patrouilleurs offshores ou des radars de surveillance maritime.

En matière de renforcement des capacités et de formation, l'Inde, fort de son expérience dans le maintien de la paix des Nations unies avec plus de 5 000 soldats déployés mondialement, propose des programmes de formation aux pays du Sud, ainsi que des centaines de formations pour les forces armées amies dans le cadre du Programme indien de coopération technique et économique (Itec).

Ce séminaire qui a réuni plusieurs entreprises indiennes de renom dans le domaine de la défense ainsi que de hauts responsables ivoiriens du ministère d'État, du ministère de la Défense, des forces armées, de la Gendarmerie et des attachés de défense accrédités dans la sous-région, constitue un point de départ stratégique vers un partenariat militaire durable et mutuellement bénéfique.