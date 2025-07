Sénégal: Bassirou Diomaye Faye préconise une matérialisation rapide des récents accords signés avec les autorités chinoises

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre de veiller à une matérialisation rapide de tous les accords, engagements et projets signés avec la Chine lors de la visite d'Ousmane Sonko dans ce pays.

"Il a félicité le Premier ministre et sa délégation pour la bonne préparation et le succès exceptionnel de leur visite d'amitié et de travail en République populaire de Chine. Il a demandé au Premier ministre de veiller, avec les ministres et les acteurs publics et privés concernés, au suivi diligent et à la matérialisation rapide de tous les accords, engagements et projets conclus lors de cette importante visite", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce 3 juillet.

Selon le communiqué gouvernemental, Bassirou Diomaye Faye a attiré l'attention du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération sur "la nécessité de finaliser la réorientation de la stratégie nationale de développement du secteur privé", conformément aux "choix politiques et économiques de l'État".

"Par ailleurs, il a souligné l'exigence de l'élaboration d'un document-cadre de coopération internationale et de partenariat devant améliorer la gestion interministérielle de la coopération internationale et la mise en oeuvre cohérente, rationnelle et pragmatique du partenariat public-privé, dans chaque secteur", ajoute la même source.

Il est demandé au même ministre, Abdourahmane Sarr en l'occurrence, de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la territorialisation des projets à fort potentiel de création d'emplois dans les pôles territoriaux.

Le communiqué signale que "le Premier ministre a rappelé la forte tradition d'attachement du Sénégal à la coopération économique internationale, qui est basée sur nos valeurs traditionnelles, l'ouverture, la souveraineté nationale, la diplomatie de bon voisinage, la consolidation des relations avec les partenaires traditionnels et la recherche d'opportunités avec de nouveaux partenaires".