Chaque année, les vacances d'été riment avec détente, plage et baignade dans le département de Mbour. Cette zone côtière, réputée pour ses magnifiques plages comme celles de Saly, Ngaparou ou Warang, attire des milliers de vacanciers locaux et internationaux. Cependant, cette période est aussi marquée par des accidents de noyade, souvent évitables avec les bonnes mesures de prévention.

Mbour, avec son littoral étendu, est une destination prisée pour les baignades et autres activités nautiques. Malheureusement, l'affluence massive, le manque de surveillance sur certaines plages et la méconnaissance des courants marins augmentent les risques de noyade. Plusieurs noyades, parfois mortelles, sont recensées à cette période de l'année, touchant aussi bien des enfants que des adultes.

Les causes principales demeurent: la baignade dans des zones non surveillées (hors des périmètres sécurisés), la méconnaissance des courants et des marées, particulièrement dangereux à certaines heures, la consommation d'aliments ou de boissons, réduisant la vigilance et le manque de surveillance parentale pour les jeunes enfants. Les mesures de prévention sont Indispensables pour faire face à ce phénomène. Un sapeur-pompier à la retraite se désole : « Nous sommes sollicités le plus souvent dans des situations de détresse et rarement pour faire et dire dans la prévention ».

Pour réduire ces accidents, plusieurs actions doivent être mises en oeuvre. Un expert de la protection civile a requis ainsi de privilégier les zones surveillées et les plages officielles avec maîtres-nageurs et bouées de délimitation qui sont les plus sûres, de respecter les consignes de sécurité ; d'éviter de nager après un repas copieux ou sous l'effet de l'alcool, et de ne pas surestimer ses capacités physiques.

Il recommande la surveillance active des enfants : « Un enfant peut se noyer en quelques minutes dans quelques centimètres d'eau. Une vigilance constante est nécessaire ». En plus, il demande de s'informer sur les conditions météo et maritimes. Les courants forts et les vagues soudaines peuvent surprendre même les nageurs expérimentés. Il importe aussi, selon lui, d'apprendre les gestes de premiers secours, ce qui demeure une nécessité, car connaître les bases du secourisme peut sauver des vies en attendant les secours.

Les municipalités et les services de secours de la Petite côte sont enfin appelés à intensifier leurs efforts en période estivale par le renforcement de la surveillance et des patrouilles de sauveteurs et autres maîtres nageurs sur les plages fréquentés. Il a suggéré l'installation de panneaux d'avertissement dans les zones à risque et la sensibilisation des populations par des campagnes avec des affichages et des émissions radiophonique.

Les comités locaux des municipalités, de Saly ou de Ngaparou, s'illustrent pour leur part en organisant parfois des sessions de sensibilisation sur les dangers de la baignade. Se baigner dans les eaux de Mbour reste un plaisir incontournable pendant l'été, mais la prudence doit primer. En adoptant les bons réflexes et en respectant les consignes, chacun peut contribuer à réduire les accidents. Les noyades ne sont pas une fatalité et une baignade responsable et bien préparée permet de passer des vacances en toute sérénité.