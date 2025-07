Afrique: Khadidiatou Bigue Sarr, basketteuse - Une « lioncelle » au destin prodigieux

Khadidiatou Bigué Sarr a fait ses premiers pas en équipe nationale à l'occasion des neuvièmes jeux de la francophonie en juillet 2023. Rebelote ! Elle fait partie des joueuses présélectionnées pour la préparation au Sénégal de l'Afrobasket 2025 dont la 27e édition se déroulera à Abidjan en Côte d'Ivoire du 25 juillet. Retour sur le parcours de celle qui rêve de rejoindre la Women's national basketball association (Wnba).

Le basket est avant tout un jeu collectif. Mais, certaines performances individuelles ne laissent personne de marbre. C'est ce qu'a su démontrer Khadidiatou Bigué Sarr. Celle-ci a fait ses premières preuves en équipe nationale lors du tournoi de basket des neuvièmes jeux de la francophonie à Kinshasa en 2023. « Mes coéquipières ont eu confiance en moi pour partager la balle et après, c'était facile pour moi parce qu'elles me trouvaient au bon moment pour me passer la balle du shoot », confiait-elle après le match. Un travail d'équipe qui va porter ses fruits permettant aux Sénégalaises de marquer 78 paniers contre 54 et décrocher la médaille d'or.

« C'était extraordinaire. J'étais fière et reconnaissante d'avoir pu gagner cette distinction et représenter fièrement mon pays », se remémore Khadidiatou Bigué Sarr. La jeune prodigue officie actuellement à la SIG association (Strasbourg). Mais elle ne manque jamais l'occasion de répondre à la patrie. « J'ai fait mes débuts en équipe nationale l'été dernier en 2023 lors d'un camp pour détecter les jeunes espoirs de l'équipe », explique-t-elle.

Une première expérience « enrichissante ». En 2023, la basketteuse est rappelée pour rejoindre l'équipe nationale avec la sélection de l'équipe A en prélude à l'Afrobasket prévu le 28 juillet dernier. « Malheureusement, je n'ai pas été retenue parmi les 12. Mais j'ai eu la chance d'aller rejoindre l'équipe U25 pour les jeux de la francophonie », relativise-t-elle avec un sourire en coin. Une fierté pour la basketteuse. Actuellement, la jeune femme fait partie de la liste des joueuses présélectionnées pour la préparation au Sénégal de l'Afrobasket 2025.

Dribbleuse soif de savoir

La femme de 1mn 89 est avant tout un pur produit du basket local. Passionnée depuis sa tendre enfance, Bigué Sarr pour les intimes, a fait ses débuts à la Sibac (Sicap Basket Club). La balle orange mène la jeune prodigue à la capitale du rail, plus précisément à la Seed Academy à Thiès. Elle rassemble depuis plus de 20 ans des basketteurs prometteurs de toute l'Afrique pour les former à briller sur le terrain, mais surtout en-dehors. Tout au long de la scolarité, le sportif et l'éducation sont liés.

L'ancienne pensionnaire de la Seed Academy s'envole aux États-Unis, pays du basketball. La femme d'1,89 m évolue tour à tour au South Georgia Tech de 2017 à 2019, Oklahoma State de 2019 à 2021 et New Mexico State de 2021-2022. La basketteuse ne brille pas seulement sur le parquet. Elle drible avec le sport et les études. La recrue de la SIG association (Strasbourg) est titulaire d'un bachelor en sport management et un autre en agriculture business.

« J'ai entamé mon master en agriculture business aux États-Unis. Mais j'ai fini l'année en France tout en jouant au basket-ball », dit-elle fièrement avec un accent anglais à peine dissimulé. Les études occupent une place importante dans le coeur de la jeune de 25 ans. Khadidiatou Bigué Sarr trouve l'équilibre parfait entre le parquet et les parchemins. « Je veux continuer à progresser dans tous les domaines et pourquoi pas rejoindre la Women's National Basketball Association (Wnba) », espère-t-elle.