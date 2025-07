Tunisie: Oranges, pommes, citrons... - Les fruits n'ont jamais coûté aussi cher

Les prix des fruits commercialisés au marché de gros de Bir El Kassaa ont enregistré une hausse considérable au cours du mois de mai 2025, en comparaison avec la même période de l'année précédente. C'est ce qui ressort des données publiées jeudi par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

Parmi les principales hausses relevées, les oranges arrivent en tête avec une augmentation spectaculaire de 301 %, leur prix étant passé de 752 millimes en mai 2024 à 3 014 millimes en mai 2025. Les citrons ont suivi une tendance similaire avec une hausse de 195 %, atteignant 1 980 millimes le kilogramme, tandis que les pommes ont vu leur prix grimper de 114 % pour atteindre 4 800 millimes.

Les abricots et les pêches ont également connu une hausse significative, respectivement de 90 % et 29 %, leurs prix atteignant 3 811 et 2 769 millimes. Des augmentations plus modérées ont été enregistrées pour le melon, dont le prix a progressé de 20 % pour s'établir à 2 261 millimes, ainsi que pour les fraises (+19 %, à 4 419 millimes) et les amandes (+8 %, à 2 814 millimes). Une autre catégorie de pommes a vu son prix augmenter de 64 %, atteignant 3 692 millimes, tandis que les différentes variétés d'oranges ont connu des hausses comprises entre 53 % et 134 %, avec des prix variant entre 1 561 et 3 323 millimes.

Concernant les légumes, plusieurs produits de consommation courante ont vu leurs prix augmenter. C'est notamment le cas des pommes de terre, en hausse de 74 % à 1 699 millimes, du fenouil (+59 %, à 1 125 millimes), de l'oignon (+19 %, à 1 555 millimes) et du persil (+11 %, à 1 000 millimes). En revanche, certains légumes ont enregistré des baisses de prix, à l'image du piment doux, dont le prix a reculé de 33 % à 1 773 millimes, des courgettes (-21 %, à 851 millimes), du concombre (-12 %, à 1 250 millimes) et de la tomate (-11 %, à 1 110 millimes).

Du côté des produits de la mer, la tendance est également à la hausse pour la majorité des espèces. Le rouget a enregistré une augmentation de 38 %, atteignant 33 328 millimes le kilogramme, suivi du chinchard (+33 %, à 5 255 millimes), du pageot (+24 %, à 4 217 millimes) et du poulpe (+22 %, à 25 167 millimes). Le merlan et le mulet ont eux aussi vu leur prix augmenter de 19 %, s'établissant respectivement à 18 285 et 10 886 millimes le kilogramme.