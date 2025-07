Tunisie: Voici combien coûtent les locations de vacances au pays cet été 2025

La Tunisie, destination estivale prisée par des touristes venus d'Algérie, d'Europe et d'autres régions, voit ses tarifs d'hébergement touristique augmenter fortement à l'approche de la saison estivale 2025. Villas, appartements et locations de vacances affichent des prix en nette progression, notamment dans les zones balnéaires les plus fréquentées comme Djerba, Hammamet, Sousse, Nabeul ou Kélibia.

Selon des estimations basées sur les données recueillies sur les principales plateformes de réservation en ligne, les prix des locations saisonnières ont enregistré une hausse moyenne comprise entre 15 et 20 % par rapport à la même période en 2024. Cette tendance est confirmée par Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic), qui souligne une inflation significative liée à la forte demande estivale.

Tarifs en hausse dans les zones touristiques clés

La demande accrue sur les zones côtières populaires entraîne une augmentation marquée des tarifs, surtout pour les villas avec piscine, très recherchées.

À Djerba, une villa S+3 avec piscine se loue en moyenne 3.300 dinars tunisiens la semaine (environ 956 euros), soit 660 dinars (191 €) la nuit.

Pour une villa S+4, les prix montent à 4.200 DT/semaine (1217 €), et les options les plus luxueuses atteignent jusqu'à 5.000 DT/semaine (1450 €).

À Hammamet, les grandes villas de type S+6 ou S+7 à Yasmine Hammamet ou Kélibia sont proposées entre 1.500 et 1.750 DT la nuit (soit entre 434 € et 507 €).

Pour les vacanciers disposant de budgets plus modestes, plusieurs alternatives restent accessibles :

À Houmt Souk (Djerba), certaines villas avec piscine sont disponibles à partir de 460 DT/nuit (133 €) pour une capacité de six personnes.

À Hergla, entre Hammamet et Sousse, une maison de 160 m² avec piscine est proposée à 500 DT/nuit (145 €).

À Hammamet Sud, les prix débutent autour de 600 DT/nuit (174 €).

Les petits logements, comme les appartements S+1 et S+2, restent aussi une option économique :

Un S+2 à Chott Meriem est proposé à 1.400 DT/semaine (400 €).

Un S+1 haut standing à Mrezga s'affiche à environ 200 DT/nuit (57 €).

Pour les voyageurs envisageant un séjour prolongé, la location mensuelle peut réduire les coûts :

Un appartement S+2 de 90 m² à Bizerte Corniche est loué à 2.500 DT/mois (714 €), soit environ 83 DT/nuit (24 €).

Réservations en ligne : vigilance recommandée

Sur les plateformes internationales comme Booking, Airbnb ou Expedia, les prix affichés peuvent sembler compétitifs. Toutefois, les voyageurs doivent être attentifs aux frais supplémentaires liés à la conversion des devises, aux conditions d'annulation strictes, ainsi qu'aux commissions bancaires, qui peuvent alourdir la facture finale.

Malgré la montée des prix, la Tunisie reste une destination attractive, en particulier pour les touristes européens et algériens, grâce à son offre variée et son cadre naturel. Cependant, les experts recommandent vivement de réserver le plus tôt possible afin de bénéficier des tarifs les plus avantageux avant que la haute saison ne provoque une nouvelle flambée des prix, attendue en juillet et août.

Ainsi, la hausse des prix, conséquence directe de la forte demande estivale et de l'attractivité grandissante de la Tunisie, pousse ainsi les visiteurs à anticiper leurs vacances et à adapter leur budget en conséquence.