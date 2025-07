Sénégal: Tivaouane - Terrain d'expérimentation de la digitalisation agricole

Les préparatifs de la campagne agricole 2025-2026 avancent bien dans le département de Tivaouane. Près de 700 tonnes de semences d'arachide ont déjà été mises en place sur une prévision de 1.400 tonnes. Pour l'engrais, 500 tonnes sont également disponibles dans le département. Tivaouane - ainsi que Nioro - a été choisi pour expérimenter la digitalisation de l'agriculture initiée par les nouvelles autorités.

Selon le préfet, Mamadou Guèye, les efforts consentis par l'État doivent bénéficier directement aux paysans, et pour cela, chaque acteur doit assumer pleinement sa mission. Les organisations professionnelles agricoles, les coopératives, les opérateurs privés stockeurs, les transporteurs, les présidents et secrétaires des commissions de distribution des intrants, le chef du service départemental du développement rural et ses collaborateurs, les maires et les forces de sécurité, entre autres, ont répondu à l'appel du préfet.

Prenant la parole, le chef du service départemental du développement rural, Abdou Aziz Diop, est largement revenu sur la précédente campagne agricole, qu'il a jugée globalement satisfaisante, notamment dans le domaine de la mise à disposition des semences et des intrants. Ces bons résultats expliquent, selon lui, le choix du département de Tivaouane - avec celui de Nioro - pour expérimenter la digitalisation de l'agriculture initiée par les nouvelles autorités.

Pour la présente campagne, toutes les dispositions sont en cours pour améliorer les performances de l'année précédente. Ainsi, plus de 50 % des semences d'arachide sont déjà mises en place dans la majorité des 18 communes du département, selon Modou Fall, fournisseur de semences et d'intrants agricoles. Il a précisé que plus de 500 tonnes d'engrais sont déjà positionnées dans le département.

Toutes les communes ont déjà reçu un certain tonnage de semences, à l'exception de Darou Khoudoss, en raison de l'inaccessibilité du magasin de stockage. Les sept communes pilotes du programme de digitalisation devront également attendre la fin du processus de configuration. Cependant, le tonnage destiné à ces communes est disponible, a-t-il rassuré.

Selon Modou Fall, 1.400 tonnes de semences d'arachide sont prévues pour l'ensemble du département, dont 700 tonnes déjà mises en place. Les maires sont invités à procéder à la réhabilitation de leurs magasins de stockage, à l'image du maire de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, qui a entièrement rénové un entrepôt construit avant l'indépendance, afin d'éviter que les premières pluies ne détériorent les semences.

Selon le préfet, l'État du Sénégal a augmenté la subvention, en injectant 130 milliards de FCfa dans cette campagne agricole, ce qui permettra de réduire davantage les prix pour les producteurs. Les questions relatives aux machines agricoles ont également été abordées lors de la réunion.