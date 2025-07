Sénégal: Thiès - Démarrage de la mise en place des semences et des engrais

Une réunion du Comité régional de développement (Crd) s'est tenue, le 18 juin, à Thiès. Elle était consacrée au bilan de la campagne agricole 2024-2025 et au suivi de celle de 2025-2026. Ce qui en ressort : un démarrage timide des opérations de mise en place des intrants, mais aussi une faiblesse des tonnages de semences d'arachide reçus par rapport au quota prévu.

Le directeur régional du développement rural (Drdr) de Thiès, Abiboulaye Sidibé, a expliqué, le 18 juin, que dans les départements de Thiès et Tivaouane, les opérateurs privés stockeurs (Ops) ont démarré les opérations, alors qu'à Mbour, le démarrage est encore plus timide, avec des Ops venus d'autres régions. M. Sidibé a indiqué avoir échangé avec les fournisseurs afin de leur faire comprendre qu'il est impératif que la mise en place soit effective cette semaine, au plus tard à la fin du mois de juin. Il a rassuré qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ce léger retard.

D'après lui, dans la région de Thiès, selon la normale saisonnière de la pluviométrie sur 30 ans, l'hivernage débute généralement durant la première décade de juillet. Malgré les retards, les autorités administratives et sécuritaires restent vigilantes dans la distribution des semences et des engrais. C'est dans ce cadre que le préfet de Mbour, Amadou Diop, a révélé que 50 tonnes d'engrais et 20 tonnes de semences d'arachide ont été rejetées par les commissions respectives à Sandiara et Nguekhokh.

Il a salué la collaboration de la gendarmerie, qui veille au bon déroulement des opérations et transmet des remontées d'informations régulières. La Direction régionale du développement rural (Drdr) a présenté la situation, arrêtée à la date du 16 juin 2025, de la mise en place des semences certifiées d'arachide dans la région de Thiès. Dans l'ensemble, le démarrage est jugé timide, avec un écart entre les quotas prévus et les quantités effectivement reçues. Dans le département de Tivaouane, sur un quota de 1 405 tonnes, seules 210 tonnes ont été réceptionnées.

Les Ops ont démarré les opérations à Pékesse (80 tonnes), Ngagn Diouf (45 tonnes) et Thilmakha (85 tonnes). Toutefois, dans plusieurs points de vente communaux, des stocks restent entreposés en attente de cession. Dans le département de Thiès, sur un quota de 830 tonnes, 235 tonnes ont été livrées. Les Ops ont démarré les distributions à Touba Toul (120 tonnes), Fandène (30 tonnes) et Thiès-Nord (25 tonnes). À Tassette et Notto Diobass, un Ops agréé disposant de stocks attend l'avis des commissions locales pour valider la mise en place après conditionnement. Des mises en place ont aussi débuté pour le maïs (15 tonnes) et pour l'engrais 6-20-10 (250 tonnes).

Concernant la pluviométrie enregistrée au 13 juin 2025 : 1,0 mm à Thiès, 0,5 mm à Thiénaba, 11,2 mm à Pout, 1,0 mm à Fandène, 19,5 mm à Notto Diobass, 14,0 mm à Tassette, et des traces ailleurs. À Mbour, sur un quota de 150 tonnes, seules 30 tonnes ont été livrées. Les mises en place ont démarré timidement avec 20 tonnes à Joal et 10 tonnes à Mbour. Les points de vente de Diaraw, Popenguine, Ngaparou, Somone, Saly et Diass attendent encore leur planning. Il a été recommandé de débuter les mises en place sans délai.