Sénégal: Habitat - L'État s'engage à produire des logements sociaux à grande échelle

Le Sénégal fait face à une urbanisation galopante, à une pression foncière croissante, à un déficit de plus de 500.000 logements. C'est ce qu'a déclaré Moussa Tine, le directeur général de la Construction et de l'Habitat au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Il s'exprimait, hier, à Dakar, lors du lancement des préparatifs de la Nuit du bâtiment et du Forum de l'innovation et de l'investissement à l'ère du numérique dans le secteur de la construction (Fiisec), prévus du 7 au 9 novembre 2025.

Pour résorber le déficit de logements, a-t-il expliqué, l'État a lancé le Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine (Pnalru). « L'heure n'est plus aux demi-mesures. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de bien construire, durablement, massivement et intelligemment », a expliqué M. Tine. L'objectif de cet ambitieux programme est de « produire des logements sociaux et économiques à grande échelle, réhabiliter les quartiers existants, mettre à disposition des parcelles viabilisées et bâtir des équipements publics dans tous les territoires », a indiqué Moussa Tine.

Sa conviction est que cette ambition ne peut se réaliser sans les entreprises, promoteurs, investisseurs, bâtisseurs de terrain. C'est pourquoi, dit-il, le gouvernement a pris le parti d'une nouvelle gouvernance territoriale, avec la création de pôles territoriaux et l'implantation de pôles industriels régionaux, pour que chaque territoire devienne un centre de production, d'emploi, de savoir-faire.

L'objectif est de sortir de la dépendance du seul axe Dakar-Mbour-Thiès. « Nous allons bâtir partout, avec tous », a-t-il assuré, notant que l'État mise beaucoup sur l'investissement privé qui est « central ». L'État crée le cadre, sécurise le foncier, garantit les normes et pilote les projets, a expliqué M. Tine. Mais la massification des constructions et le changement d'échelle se feront « avec l'audace et la capacité du secteur privé à innover, à industrialiser et à financer », a-t-il affirmé.