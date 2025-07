Ile Maurice: Une quarantaine de missions en six mois

À l'heure où les finances publiques sont scrutées de près et où les appels au contrôle des dépenses se multiplient, chaque déplacement ministériel à l'étranger soulève inévitablement des interrogations. Entre impératifs diplomatiques et rigueur budgétaire : combien de voyages ont été effectués ? Quel est le coût des missions ministérielles à l'étranger ? Quelles en sont les retombées ? «L'express» a contacté les différents ministères afin de dresser un état des lieux.

Navin Ramgoolam, Premier ministre et ministre des Finances

· Pays visité : France

Date : 9 - 13 juin 2025

Événement : 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC3)

· Pays visité : Madagascar

Date : 24 avril 2025

Événement : 5th Summit of Heads of State and Government of the Indian Ocean Commission

· Pays visité : Éthiopie

Date : 14 - 16 février 2025

Événement : 38th Ordinary Session of Assembly of African Union

Shakeel Mohamed, Logement et terres

· Pays visité : France Date : 14 - 17 avril 2025

Événement : OECD Urban Days

· Pays visité : Arabie saoudite Date : 31 mai - 7 juin 2025 Événement : Hajj Mission

Richard Duval -Tourisme

· Pays visité : Afrique du Sud Date : 14 - 16 juin 2025

Événement : Roadshows de la MTPA à Durban, Johannesburg et Cape Town.

Coût total : Rs 259 800

Fabrice David, ministre délégué à l'Agro-industrie, la sécurité alimentaire, l'économie bleue et la pêche

· Pays visité : France

Date : 9 - 13 juin 2025

Événement : 3rd United Nations Ocean Conference

· Pays visité : Ouganda

Date : 9 - 11 avril 2025

Événement : 11th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development

Patrick Assirvaden, Énergie et des services publics

· Pays visité : Turquie

Date : 21 - 23 avril 2025

Événement : Rencontres avec le ministre de l'Énergie et des ressources naturelles de Turquie, et le vice-ministre des Transports et des infrastructures.

Coût total : Rs 695 000

Gavin Glover, Attorney General

· Pays visité : Singapour

Période : mars 2025

Événement : Discussion - Pistes de collaboration avec les autorités singapouriennes (réforme judiciaire).

· Pays visité : Royaume-Uni

Période : janvier 2025

Événement : Dossier Chagos

Arvin Boolell, Agro-industrie, sécurité alimentaire, économie bleue et pêche

· Pays visité : Brésil

Date : 20 - 22 mai 2025

Événement : Second Brazil-Africa Dialogue on Food Security, Fight Against Hunger and Rural Development

· Pays visité : La Réunion

Date : 13 - 17 avril 2025

Événement : 29th session of Indian Ocean Tuna Commission

· Pays visité : Italie

Date : 12 - 13 avril 2025

Événement : 48e session Conseil des gouverneurs du FIDA

· Pays visité : Ouganda

Date : 9 - 11 janvier 2025

Événement : Extraordinary Summit - Assembly of the African Union : Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP)

Contacté par courriel, il a confirmé qu'il nous ferait parvenir les chiffres.

Jyoti Jeetun, Services financiers et planification économique

· Pays visité : Côte d'Ivoire (Date : 12 - 13 mai 2025)

Événement : 12e édition Africa CEO Forum

Contactée par téléphone, Jyoti Jeetun a souhaité recentrer le débat : «Il faut regarder, dans la globalité, pourquoi les ministres et les officiers voyagent, ce que cela coûte et ce que cela rapporte au pays.»

Retombées: À la suite du Sommet Africa CEO, Jyoti Jeetun a été invitée au Financial Times Africa Summit. Une session spéciale sera dédiée à Maurice.

Reza Uteem, Travail et relations industrielles

· Pays visité : Suisse

Date : 2 - 13 juin 2025

Événement : 113th Session of the International Labour Conference

· Pays visité : Arabie saoudite

Date : 29 - 30 janvier 2025

Événement : 2nd Global Labour Market Conference

Ashok Subron, Intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale

· Pays visité : Allemagne

Date : 2 - 3 avril 2025

Événement : Third Global Disability Summit

Ritish Ramful, Affaires étrangères, intégration régionale et commerce international

· Pays visité : Côte d'Ivoire (Date : 26 - 30 mai 2025)

Événement : 2025 Annual Meetings African Development Bank Group / 60th Annual Meeting of the Board of Governors

· Pays visité : Autriche (Date : 12 - 13 mai 2025)

Événement : Resilience in Action Summit for SIDS

· Pays visité : Seychelles (Date : 15 - 16 avril 2025)

Événement : 39th Council of the Indian Ocean Commission

· Pays visité : Oman (Date : 16 - 17 février 2025)

Événement : 8th Indian Ocean Conference

Dharam Gokhool, président de la République

· Pays visité : Norvège

Date : 23 - 27 juin 2025

Événement : 20th Annual Conference of United Nations Internet Governance Forum

Joanna Bérenger, ministre délégué à l'Environnement, la gestion des déchets solides et le changement climatique

· Pays visité : Suisse

Date : 28 avril - 9 mai 2025

Événement : Conferences of Parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions (BRS COP)

Raj Pentiah, Fonction publique et réformes administratives

· Pays visité : Émirats arabes unis

Date : 11 - 13 février 2025

Événement : World Governments Summit 2025

Contacté par téléphone, Raj Pentiah a indiqué que sa mission n'a rien coûté : «C'est la directive du PM et du Cabinet qu'il faut dépenser le moins possible pour les missions. Tout a été pris en charge par les Émirats arabes unis pour ce voyage.»

Rajen Narsinghen, ministre délégué aux Affaires étrangères, à l'intégration régionale et au commerce international

· Pays visité : Inde

Date : 8 - 10 janvier 2025

Événement : 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention

Prise en charge par le GM indien.

Osman Mahomed, Transports terrestres

· Pays visité : Maroc

Date : 18 - 20 février 2025

Événement : 4th Global Ministerial Conference on Road Safety

Kaviraj Sukon, Enseignement supérieur, science et recherche

· Pays visité : Royaume-Uni

Date : 18 - 21 mai 2025

Événement : Education World Forum 2025

Mahen Gondeea, Arts et culture

· Pays visité : Inde

Date : 8 - 10 janvier 2025

Événement : 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention

Contacté par téléphone, Mahen Gondeea a précisé que le voyage n'a rien coûté : «C'est le gouvernement indien qui était responsable de tous les coûts. Nous n'avons rien dépensé.»

Ajay Gunness, Infrastructures nationales

· Pays visité : Afrique du Sud

Date : 25 - 27 mai 2025

Événement : Sustainable Infrastructure Development Symposium 2025

Avinash Ramtohul, Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation

· Pays visité : France

Date : 6 - 11 février 2025

Événement : AI Action Summit

· Pays visité : États-Unis

Date : 17 - 20 mars 2025

Événement : Global Digital Summit 2025

Aadil Ameer Meea, Industrie, PME et coopératives

· Pays visité : Inde

Date : 21 - 24 février 2025

Événement : 21st General Session of the African-Asian Rural Development Organization Conference

· Pays visité : Angola

Date : 22 - 25 juin 2025

Événement : 17th U.S.- Africa Business Summit

Anil Bachoo, Santé et bien-être

· Pays visité : Suisse

Date : 19 - 27 mai 2025

Événement : 78th World Health Assembly