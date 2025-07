<strong>Addis-Abeba, le — Le gouvernement éthiopien et la Banque mondiale ont signé un accord de financement d'un milliard de dollars américains dans le cadre de la deuxième opération de politique de développement pour une croissance durable et inclusive (OPD), sous forme de don et de prêt concessionnel.

L'opération cruciale témoigne de l'engagement continu de la Banque mondiale à soutenir le programme de réformes ambitieux et ambitieux de l'Éthiopie, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué de presse publié aujourd'hui.

Le programme vise à soutenir les efforts récents du gouvernement pour assurer la stabilité du secteur financier, améliorer la compétitivité commerciale, renforcer la mobilisation des ressources nationales, promouvoir une gouvernance transparente et efficace du secteur public et assurer la pérennité des services sociaux, autant de piliers essentiels de la transformation macroéconomique et structurelle de l'Éthiopie.

Le gouvernement éthiopien a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour son partenariat indéfectible et constructif en faveur des priorités de réforme du Programme de réforme économique local.

Le soutien apporté dans le cadre de cet accord souligne la collaboration solide et durable entre l'Éthiopie et la Banque mondiale dans la poursuite d'objectifs communs de développement inclusif et durable, a dévoilé le ministère.

L'accord a été officiellement signé par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, au nom de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et Maryam Salim, directrice de la division de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Soudan du Sud, au nom du Groupe de la Banque mondiale.