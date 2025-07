Burkina Faso: L'Ecole primaire publique de Nongremassom fête ses 72 ans

L'Ecole primaire publique de Nongremassom a célébré, samedi 28 juin 2025, à Ouagadougou, son 72e anniversaire sur le thème « Ecole et défis sécuritaires ».

Depuis son ouverture en octobre 1953, l'école primaire publique de Nongremassom est demeurée un pilier du système éducatif burkinabè. En 72 ans d'existence, elle a formé plus de 20 000 élèves, dont de nombreuses personnalités occupant aujourd'hui des fonctions de responsabilité dans l'administration publique et d'autres secteurs stratégiques. Pour saluer ce mérite, les anciens et nouveaux élèves de l'établissement ont célébré, samedi 28 juin 2025, dans la capitale, le 72e anniversaire de l'école. La directrice de l'école et présidente du comité d'organisation, Djénéba Bonkoungou, a rappelé que l'école a accueilli depuis sa création plus de 100 enseignants et enregistré 72 promotions.

Malgré les défis structurels et contextuels que traverse le système éducatif national, Mme Bonkoungou a salué l'engagement de l'équipe pédagogique actuelle de l'école de Nongremassom. A titre d'illustration, elle a indiqué que pour l'année scolaire 2024-2025, sur 28 élèves présentés à l'examen du Certificat d'études primaires, 27 ont été admis, soit un taux de réussite remarquable de 96,43 %. Un résultat qui témoigne, selon elle, du sérieux et du professionnalisme de l'école. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Vincent de Paul Ouédraogo, le thème de cette commémoration, « Ecole et défis sécuritaires », est pertinent dans un contexte où l'éducation est menacée par la crise sécuritaire imposée par les groupes armés.

Il a déploré notamment les menaces sur les enseignants, la destruction des infrastructures scolaires, les déplacements massifs de populations et la privation du droit à l'éducation. Face à cette situation, M. Ouédraogo a indiqué que le gouvernement, sous la conduite du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis en place des réponses structurelles pour garantir un accès inclusif, sécurisé et de qualité à l'éducation, formelle comme non formelle. Quant au représentant des anciens élèves, le colonel-major à la retraite Joseph André Tiendrébéogo, de la promotion 1956, il a félicité la direction actuelle pour les bons résultats obtenus au CEP 2025, qui témoignent d'une dynamique toujours vivante.

Il a annoncé la mise en place d'une contribution mensuelle de plus de 290 anciens élèves, en vue de financer un projet structurant pour le 75e anniversaire de l'école. En plus des discours, la cérémonie a été marquée par la remise de fournitures scolaires aux trois meilleurs élèves des classes de CM2 et CP1, la remise d'attestations de reconnaissance à la Gendarmerie nationale et à une ancienne enseignante, la plantation d'un arbre devant la cour de l'école, le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe d'une enseignante disparue, un défilé des anciens élèves, ainsi que des prestations artistiques.