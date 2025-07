Sénégal: Le pays engagé dans une politique d'accès équitable et durable à l'énergie pour tous (rapport)

Dakar — Le Sénégal s'est engagé dans une politique énergétique visant une diversification des sources d'énergie et un accès équitable et durable à l'énergie pour tous, a t-on appris du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC).

"Le Sénégal, fortement exposé aux effets du changement climatique (...), s'est engagé dans une politique énergétique visant une diversification des sources d'énergie et un accès équitable et durable à l'énergie pour tous", indique le CRADESC dans un document transmis aux journalistes qui prenaient part, jeudi, à l'atelier de renforcement sur la transition énergétique juste (JETP) au Sénégal.

Cette activité organisée par le CRADESC, en partenariat avec la Fondation africaine pour le climat, vise à sensibiliser les journalistes sur la nécessité d'une appropriation sociale du JETP pour une transmission pertinente de l'information et sa vulgarisation auprès de l'opinion publique.

Le document renseigne également que "le Sénégal soutient les efforts mondiaux de transition énergétique vers des sources propres et renouvelables, en réponse aux effets du changement climatique, aux problèmes environnementaux et de santé publique, ainsi qu'aux coûts énergétiques évolutifs".

"La transition énergétique est un enjeu stratégique pour le développement durable du Sénégal", note par ailleurs le texte.

La même source souligne qu'il "est essentiel que les journalistes disposent de compétences nécessaires pour informer et sensibiliser le public de manière efficace et précise, dans un contexte marqué par une volonté de diversification du mix énergétique et une promotion accrue des énergies renouvelables".

Le JETP, lancé en juin 2023 entre le Sénégal et un groupe de partenaires internationaux, renforce cette démarche, en mobilisant un financement de 2,5 milliards d'euros pour des projets d'énergies renouvelables, avec l'objectif d'atteindre 40 % de capacité électrique installée à partir de sources d'énergies propres d'ici 2030.

Selon le CRADESC, "il est possible de réaliser une transition juste, en encourageant la participation du public, en soutenant une économie plus verte, équitable et inclusive, en établissant les fondations sociales d'une économie +zéro carbone+, résiliente et en favorisant des solutions locales".