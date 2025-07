Ile Maurice: Veemal Gungadin - «Le respect des droits numériques et de la vie privée est non négociable»

Nommé à la tête de Mauritius Telecom (MT) en avril, le nouveau CEO affiche une volonté claire : positionner l'entreprise comme un acteur régional majeur du numérique. Avec un parcours international solide et une vision stratégique affirmée, il entend promouvoir une culture de transparence, d'innovation et de performance. Dans cet entretien, il revient sur ses premières actions, les défis à relever et ses ambitions pour l'avenir du groupe.

Félicitations pour votre nomination. Que représente pour vous le fait de prendre la tête d'une institution aussi stratégique que MT ?

C'est un immense honneur et une grande responsabilité de prendre la tête de MT, une institution emblématique au coeur de la transformation numérique du pays. Je mesure pleinement son importance stratégique dans l'économie mauricienne et les attentes placées en elle par les citoyens, les entreprises et les institutions. Ce rôle exige de la rigueur, de la transparence, une capacité d'écoute et un engagement constant envers l'innovation.

Depuis ma prise de fonction en avril 2025, je m'efforce de créer les conditions d'une culture d'excellence, tournée vers la performance, la responsabilité et le progrès technologique. Je crois profondément à la valeur du travail collectif, à la force des idées bien exécutées et à l'importance de garder une vision claire tout en restant proche du terrain. Mon ambition est d'inscrire MT dans une dynamique de transformation durable au service du pays, de ses citoyens et de son avenir numérique.

Après une carrière internationale remarquable, notamment en Asie avec Gevme, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir à Maurice pour diriger MT ?

Revenir à Maurice pour diriger MT, c'est avant tout un engagement profondément réfléchi. Je vois dans cette mission une opportunité concrète de contribuer à une entreprise stratégique pour le pays, à un moment charnière de son évolution numérique. Ce qui m'a motivé, c'est le sens de l'utilité, le désir d'apporter une vision claire, un leadership rigoureux et la capacité à faire avancer les choses avec méthode et cohérence. Je suis animé par un esprit d'équipe, une forte culture de l'exécution et la volonté de bâtir une organisation qui conjugue innovation, efficacité et responsabilité.

Sur le plan personnel, c'est aussi un retour aux sources. Je suis profondément attaché à Maurice et je crois qu'il est possible, à partir d'ici, de bâtir une entreprise technologique de référence pour la région. Cette mission est pour moi à la fois un défi professionnel stimulant et un engagement patriotique sincère.

Vous avez exprimé votre ambition de positionner Maurice comme un pôle technologique régional. Quelles seront vos premières actions dans cette direction ?

Ma priorité est de positionner Maurice comme un pôle technologique crédible et ambitieux, en tirant parti de nos atouts humains, géographiques et institutionnels. MT a un rôle moteur à jouer dans cette dynamique, en agissant comme catalyseur d ' innovation et de connectivité avancée. L'une de mes premières initiatives a été l'organisation du All my.t Business AI Summit. Cet événement, une première pour MT, réunit plus de 1 000 invités. Il offrira aux entreprises locales une occasion unique de découvrir les dernières avancées en intelligence artificielle (IA) et en transformation digitale, grâce à des partenariats solides avec des leaders technologiques internationaux.

Nous avons l'honneur d'accueillir une dizaine d'experts de haut niveau, dont John Sanei, afin de favoriser l'inspiration, encourager la collaboration et renforcer les compétences des participants. Je suis convaincu qu'en créant des passerelles entre notre écosystème local et les courants d'innovation mondiaux, nous pourrons bâtir, à partir de Maurice, un hub technologique reconnu dans la région.

La cybersécurité est un enjeu de plus en plus critique. Quelles sont vos priorités pour protéger l'infrastructure numérique nationale et les données des utilisateurs ?

La cybersécurité est une priorité absolue pour MT. Dans un contexte de menaces croissantes, protéger l'infrastructure numérique nationale et garantir la confidentialité des données de nos utilisateurs sont au coeur de notre responsabilité. Nous adoptons une approche globale, fondée sur cinq axes majeurs :

Renforcer la résilience de nos systèmes, en déployant une architecture de sécurité multicouche (Defense in depth) associée à un modèle de confiance zéro (Zero Trust) ;

Investir dans des technologies de détection avancées, intégrant du renseignement en temps réel pour anticiper et neutraliser les menaces ;

Garantir la confidentialité des données personnelles, en appliquant des standards de sécurité parmi les plus rigoureux du secteur ;

Former et sensibiliser continuellement nos équipes, afin de renforcer une culture de cybersécurité à tous les niveaux de l'organisation ;

Assurer la conformité avec les normes et réglementations internationales, au moyen d'audits réguliers et d'une gouvernance renforcée.

Notre objectif est simple : garantir un environnement numérique sûr, fiable et digne de confiance pour nos clients, nos partenaires et pour l'ensemble de l'écosystème mauricien.

Malgré les efforts passés, des clients se plaignent encore de lenteurs de connexion et de coupures. Quelles sont vos propositions pour améliorer la qualité et la fiabilité du réseau ?

Garantir une connectivité rapide, stable et fiable reste une priorité stratégique pour MT. Nous avons été reconnus par Ookla comme le réseau fixe le plus rapide de Maurice pour le second semestre 2024 et le premier trimestre 2025, une reconnaissance qui témoigne de la robustesse de notre infrastructure.

Notre bande passante internationale est aujourd'hui utilisée à seulement un tiers de sa capacité, ce qui montre que nous avons anticipé l'évolution des usages pour offrir un service fluide, même aux heures de pointe.

Bien sûr, certaines lenteurs perçues sont souvent liées à des facteurs domestiques notamment au Wi-Fi, qui peut être affecté par la distance, les obstacles physiques ou le nombre d'appareils connectés. C'est pourquoi nous recommandons systématiquement aux clients d'effectuer un test via câble Ethernet : dans 99 % des cas, les vitesses sont conformes à leur forfait.

Mais au-delà du fixe, nous accélérons aussi le développement de nos réseaux mobiles. En parallèle du déploiement de la 5G, déjà accessible à plus de 80 % de la population à Maurice, nous avons lancé les premiers tests de la 5G Advanced (5G-A) - une première non seulement à Maurice, mais également en Afrique. Cette nouvelle génération permettra des vitesses théoriques jusqu'à 10 Gbps, avec une latence ultra-faible, ouvrant la voie à des usages avancés comme l'IA en temps réel, la réalité augmentée ou les applications industrielles critiques.

D'ailleurs, nous avons réalisé, lors du All my.t Business AI Summit hier, 3 juillet 2025 , une démonstration en direct de la 5G-A avec une transmission HD en temps réel, illustrant concrètement les capacités de cette technologie. Nos investissements dans la fibre, la 5G, la 5G-A, le cloud et l'IA s'inscrivent dans une stratégie cohérente : offrir aux particuliers comme aux entreprises une infrastructure de classe mondiale, prête pour les usages de demain.

MT a connu plusieurs critiques ces dernières années. Comment comptez-vous restaurer la confiance du public et renforcer l'image de l'entreprise ?

La confiance ne se décrète pas ; elle se gagne, et surtout, elle se regagne dans la durée. Cela passe par des actions concrètes, visibles et cohérentes, menées avec constance et responsabilité. Ma démarche consiste à instaurer un nouveau pacte de confiance entre MT et les citoyens. Cela repose sur trois piliers :

Une communication plus transparente, directe, et accessible au public ;

Une gouvernance renforcée, fondée sur l'éthique, la traçabilité des décisions et l'exemplarité ;

Et surtout, une amélioration tangible de l'expérience client, à travers des services plus fiables, un support plus réactif et des innovations réellement utiles.

Notre rôle, en tant qu'opérateur national, est d'être à la hauteur des attentes. Il ne s'agit pas seulement de redorer une image : il s'agit de faire la preuve, au quotidien, de notre engagement envers l'intérêt public, en posant des actes qui traduisent notre volonté de bien faire. La transformation de l'image passe donc par une transformation profonde de notre façon de servir et c'est cette dynamique que j'ai engagée depuis mon arrivée.

MT a été au coeur d'une controverse nationale liée à un dispositif de surveillance. Quelle est votre position sur ce sujet ?

Je suis pleinement conscient des préoccupations autour de ce sujet. Ma priorité est d'assurer que MT opère dans le strict respect de la loi, de l'éthique et des droits des utilisateurs. Nous voulons aller de l'avant, moderniser l'expérience client et bâtir une entreprise responsable, innovante, et exemplaire sur tous les plans.

Pouvez-vous garantir que sous votre leadership, MT respectera les droits numériques et la vie privée des utilisateurs ?

Absolument. Je suis personnellement très attaché à ces principes. La confidentialité des données ainsi que le respect de la vie privée et des droits numériques sont non négociables. Toutes nos pratiques sont encadrées par la loi, et nous veillons à une conformité stricte aux meilleures normes internationales.

Qu'en est-il de la situation financière de MT ? Des rumeurs évoquent une mauvaise gestion passée.

Lors de notre assemblée générale annuelle du 30 juin, nous avons annoncé un chiffre d'affaires de Rs 13 milliards pour l'exercice 2024, en progression de 2,3 %. Avec un EBITDA solide de Rs 4,5 milliards et un résultat opérationnel de Rs 1,47 milliard, MT continue d'afficher une performance robuste. Cela dit, dans un environnement économique et technologique en constante évolution, marqué par des tensions inflationnistes et une pression croissante sur les coûts, la prudence reste de mise.

Nous restons pleinement mobilisés pour maintenir cette trajectoire tout en adoptant une gestion rigoureuse, responsable et alignée sur les exigences de durabilité à long terme. C'est dans cette optique que nous menons actuellement un dialogue constructif avec les représentants des divers syndicats, en lien avec les négociations salariales en cours.

Nous restons profondément attachés à un modèle de croissance équilibrée, fondé sur la performance mais aussi sur le respect des personnes et des engagements collectifs. MT est financièrement solide, certes, mais nous avons la responsabilité de gérer cette solidité avec discernement afin d'assurer la durabilité de notre transformation.

Le programme MUGA semble en pause. Est-il toujours d'actualité ?

Le programme continue. Nous avons récemment inauguré le complexe de Baie-du-Nord à Rodrigues, le premier du genre là-bas. La gestion a été confiée à l'Assemblée régionale, comme cela a été fait à Maurice avec le Mauritius Sports Council. Et pour répondre à la demande, on inaugurera bientôt un nouveau MUGA à Poudred'Or-Hamlet.

Plusieurs licenciements ont eu lieu. Pouvez-vous confirmer et en expliquer les raisons ?

Comme dans toute grande entreprise, il y a des départs naturels (retraites, nouvelles opportunités) et quelques cas non volontaires, toujours gérés dans le respect des procédures et des droits du travail. Notre approche est fondée sur la transparence et l'équité.

En conclusion, quelle est votre vision pour l'avenir de MT ?

Nous travaillons actuellement à formaliser une vision stratégique sur trois ans, qui servira de boussole pour l'ensemble du groupe. Cette vision s'articulera autour d'un objectif clair : faire de MT une entreprise qui maximise la valeur pour ses actionnaires tout en générant un impact positif et durable pour la société.

Je veux que MT soit un moteur d'innovation, un acteur de référence capable de créer un écosystème technologique qui élève les autres secteurs de l'économie nationale - qu'il s'agisse du tourisme, de l'éducation, de la santé ou des PME. Cela implique d'investir dans les technologies d'avenir, bien sûr, mais aussi dans les talents, les partenariats et la confiance à long terme.

Par ailleurs, nous devons regarder au-delà de nos frontières. L'expansion régionale est une ambition que nous n'avons pas encore pleinement concrétisée ces dernières années. C'est un chantier que nous allons relancer de manière structurée, en tirant parti de notre expertise pour devenir un acteur régional incontournable des services numériques. En résumé, ma vision est celle d'une MT innovante, responsable, influente, qui incarne une nouvelle manière de faire du business : plus agile, plus humaine et résolument tournée vers l'avenir.