Ile Maurice: Succès retentissant devant un public conquis

Le 22 juin, la Mauritius Bodybuilding and Fitness Federation (MBBFF) a organisé une compétition dynamique dans une ambiance survoltée. L'événement, qui s'est tenu au Beau-Bassin Sports Complex, a attiré une foule enthousiaste venue admirer les performances d'une quarantaine d'athlètes répartis en trois catégories : bronze, silver et gold. À l'issue de la compétition, les six meilleurs participants ont été récompensés par des prix en espèces.

«C'était incroyable ! Le Mauritius Fitness Challenge a surpassé le succès de l'année dernière. L'ambiance était encore plus intense qu'au Glen-Park Sports Complex lors de la première édition en 2024», s'est réjoui Richard Albert, président de la MBBFF. Il a souligné que le niveau de participation et de performance avait nettement progressé par rapport à 2024.

Des chin-ups, du circuit bronze.

«L'an dernier, nous avions 23 athlètes, contre 43 cette année, dont 15 femmes. Cela montre un bel engouement féminin pour la discipline. La benjamine, Meethilee Napaul, s'est particulièrement distinguée en remportant la catégorie junior du circuit bronze, tout en étant sacrée meilleure athlète de ce même circuit avec un total de 273 points», a-t-il précisé.

Des dips, sur un banc, du circuit silver.

Les six lauréats du Mauritius Fitness Challenge sont : Tatshitsingh Gurgoo et Meethilee Napaul (bronze), Alexandre Anazor et Christine Flora (silver), ainsi qu'Hamza Dawood Fakira et Yorrine Begue (gold). Chacun est reparti avec une récompense financière à la fin de la cérémonie.

Exercice connu sous le nom de box jump, du circuit gold.

Face au succès croissant de l'événement, Richard Albert envisage d'étendre la prochaine édition sur deux jours. «La discipline attire de plus en plus d'athlètes et de spectateurs. Si cette tendance se poursuit, il faudra prévoir deux journées. Mon souhait est qu'un jour, nous puissions organiser un Mauritius Fitness Challenge à dimension internationale, avec le soutien de sponsors et du ministère des Sports», a-t-il déclaré.

Les six meilleurs athlètes toutes catégories ont été (de g. à dr.) Christine Flora, Hamza Dawood Fakira, Yorrine Begue, Tatshitsingh Gurjoo, Meethilee Napaul, Alexandre Anazor.

Il a également annoncé que la prochaine compétition de culturisme de la MBBFF, le South East Championship, se tiendra le 26 juillet au centre de jeunesse de Montagne Blanche.