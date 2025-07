Plus de 120 territoires à travers le monde, y compris de nouveaux marchés en Asie, en Amérique du Sud et du Nord ainsi qu'en Europe, diffuseront le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024, qui opposera le pays hôte, le Maroc, à la Zambie ce samedi 5 juillet 2025.

Cette forte augmentation de la demande souligne la croissance et le développement du football féminin en Afrique, et en particulier celui de la CAN Féminine CAF TotalEnergies, qui met en lumière certaines des plus grandes stars du football féminin mondial, à l'image de la Nigériane Asisat Oshoala, des Zambiennes Barbra Banda et Racheal Kundananji, cette dernière ayant détenu le record du transfert le plus élevé de l'histoire du football féminin.

Le match d'ouverture se jouera ce samedi à 21h00, heure locale (20h00 GMT / 22h00 CAT / 23h00 heure de l'Afrique de l'Est).

Pour consulter le Calendrier complet des matches de la CAN Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024.



Parmi les plus grandes chaînes de télévision internationales qui diffuseront la compétition figurent notamment beIN Sport, CANAL+, New WorldTV, SuperSport, Azam Media, SABC, Ziggo, BAND, SportTV, Arena Sport, ainsi que bien d'autres.

Dans le pays hôte, le diffuseur national SNRT / Arryadia assurera la retransmission des rencontres pour le public marocain.

Sur le reste du continent africain, plus de 30 chaînes gratuites (Free-to-Air) diffuseront également les matches de la CAN Féminine, permettant une couverture sans précédent. Parmi elles : RTNC (RD Congo), ORTB (Bénin), RTB(Burkina Faso), GBC (Ghana), NBC (Namibie), NCI (Côte d'Ivoire), pour n'en citer que quelques-unes.

Cette couverture télévisuelle d'envergure témoigne de l'ambition de la CAF : rendre le football féminin africain visible, inspirant et accessible à toutes et à tous, partout dans le monde.

Les fans pourront suivre les matches depuis les États-Unis, le Brésil, le Canada, l'Australie, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Qatar, les Pays-Bas et Singapour.