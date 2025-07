Ghana: Complete Farmer obtient 2,5 millions de dollars du programme AgriFI de l'UE pour se développer au Ghana

TLDR

La start-up ghanéenne Complete Farmer, spécialisée dans l'agritech, a obtenu 2,5 millions de dollars du programme AgriFI financé par l'Union européenne pour soutenir l'expansion de son infrastructure dans le nord du Ghana. Le financement, géré par EDFI Management Company, financera la construction de six centres d'exécution à travers cinq régions du nord, axés sur l'agrégation, le contrôle de la qualité et la logistique pour les petits exploitants agricoles.

Fondée en 2017, Complete Farmer exploite une place de marché agricole numérique avec deux offres principales : CF Grower, qui aide les agriculteurs africains à améliorer leur productivité et à accéder aux marchés internationaux ; et CF Buyer, qui fournit aux acheteurs mondiaux de produits de base des cultures cultivées pour répondre à leurs normes spécifiques.

Ce dernier investissement fait suite à une levée de fonds de 10,4 millions de dollars en septembre 2023. L'expansion soutenue par AgriFI vise à connecter plus de 5 000 agriculteurs à de meilleures infrastructures et à de meilleurs marchés, en s'alignant sur les objectifs de développement de l'UE concernant la croissance rurale inclusive et le renforcement de la chaîne de valeur.

Le PDG Desmond Koney a déclaré que le partenariat soutiendrait l'objectif de l'entreprise de construire un secteur agricole résilient alimenté par la technologie.

Key Takeaways

L'expansion de Complete Farmer, soutenue par AgriFI, illustre une évolution croissante vers le financement mixte et l'agritech axée sur l'infrastructure en Afrique. Alors que de nombreuses startups spécialisées dans l'agriculture numérique se concentrent uniquement sur les applications mobiles ou les outils numériques, Complete Farmer associe les logiciels aux infrastructures physiques - un modèle de plus en plus soutenu par les institutions de financement du développement.

Les centres d'exécution comblent les lacunes critiques en matière de logistique et de qualité pour les agriculteurs africains, ce qui leur permet de répondre aux normes internationales et d'accéder aux marchés haut de gamme. L'accent mis sur le nord du Ghana - une région souvent mal desservie par les infrastructures de marché - s'aligne sur les objectifs plus larges de l'UE visant à lutter contre les inégalités rurales et à débloquer les chaînes de valeur agricoles.

Cette approche pourrait servir de modèle aux futures plateformes agricoles qui cherchent à intégrer davantage les agriculteurs dans le commerce mondial. Elle montre également qu'au-delà du capital-risque, les investissements liés au développement peuvent jouer un rôle clé dans l'expansion de plateformes agritech inclusives qui servent à la fois les petits exploitants et les acheteurs commerciaux.