Nigeria: La cofondatrice d'Okra, Fara Ashiru Jituboh, quitte l'entreprise et la ferme

TLDR

Fara Ashiru Jituboh, cofondateur et ancien PDG de la fintech nigériane Okra, a quitté l'entreprise suite à sa fermeture en mai 2025.

Cette fermeture intervient quelques mois après le lancement de Nebula, le produit cloud interne d'Okra libellé en naira, qui vise à contrer la hausse des coûts du cloud à l'étranger.

La société a levé plus de 16,5 millions de dollars au total, les premiers bailleurs de fonds étant TLcom Capital et Suse Ventures, selon plusieurs rapports

Fara Ashiru Jituboh, cofondatrice et ancienne PDG de la fintech nigériane Okra, a quitté l'entreprise après sa fermeture en mai 2025. Selon son profil LinkedIn, elle a accepté un nouveau rôle en tant que responsable de l'ingénierie au sein de la startup Kernel basée au Royaume-Uni.

Fondée en 2019 avec David Peterside, Okra a construit des API qui permettent aux utilisateurs africains de connecter leurs comptes bancaires à des applications tierces, soutenant des produits fintech dans les domaines du prêt, de l'assurance et de l'investissement. La société a levé plus de 16,5 millions de dollars de financement total, avec des bailleurs de fonds initiaux, notamment TLcom Capital et Suse Ventures, selon plusieurs rapports.

La fermeture intervient quelques mois après le lancement de Nebula, le produit cloud interne d'Okra libellé en naira, qui vise à contrer la hausse des coûts du cloud à l'étranger. Cette décision était une réponse aux pressions monétaires du Nigeria, qui avaient rendu AWS et Azure inabordables pour les startups locales.

M. Peterside a quitté l'entreprise en 2022 et aucun nouveau PDG n'a été nommé avant la fermeture. La fermeture d'Okra marque la fin de l'un des pionniers africains de la finance ouverte.

Key Takeaways

La fermeture d'Okra reflète les pressions plus générales qui s'exercent sur les startups africaines de l'infrastructure fintech, en particulier celles de la finance ouverte. Malgré des débuts prometteurs, le modèle s'est heurté à des difficultés de monétisation et à des coûts d'infrastructure croissants. Comme de nombreuses startups nigérianes, Okra a dû faire face à des dépenses opérationnelles croissantes, la dépréciation du naira augmentant le coût des services en nuage.

Sa tentative de localisation de l'infrastructure avec Nebula était innovante mais est peut-être arrivée trop tard. L'adoption précoce par la société d'API et de partenariats avec les principales plateformes financières, telles que Bamboo et Branch, a démontré la demande du marché. Cependant, l'économie de la fintech B2B dans un environnement macro-économique volatil s'est avérée difficile.

L'histoire d'Okra met en lumière une leçon essentielle : la construction d'une infrastructure de base est une activité à forte intensité de capital, et les startups africaines ne sont pas à l'abri des mêmes pressions d'échelle et de marge que celles qui pèsent sur les entreprises d'infrastructure au niveau mondial. Alors que les fondateurs explorent de plus en plus les alternatives à prix naira et les modèles d'auto-hébergement, l'expérience d'Okra pourrait façonner la prochaine génération de facilitateurs fintech.