Togo: TOVIA veut étendre le modèle Golfe 1 à d'autres communes

À quelques jours des élections municipales, le ministre-maire Koamy Gbloèkpo Gomado entre en campagne avec son mouvement indépendant TOVIA, acronyme signifiant « enfant d'un même père » en langue locale.

Après six années à la tête de la commune de Golfe 1, l'homme fort de Bè veut poursuivre son action locale et l'étendre à d'autres communes du pays.

« Vu les résultats obtenus dans Golfe 1, nous souhaitons une majorité confortable pour gouverner notre commune et mieux faire », affirme Koamy Gomado, coordonnateur national de TOVIA. Fort de cette expérience, le mouvement ne limite plus ses ambitions à Lomé. Il s'est positionné dans plusieurs autres circonscriptions telles que Wawa 2, Wawa 3, Amou 2 et Kpendjal 1, en plus des 13 communes du Grand Lomé.

Le programme de TOVIA repose sur des besoins essentiels, au coeur des préoccupations quotidiennes des populations :

Assainissement et gestion des déchets

Accès à l'eau potable

Renforcement de l'éclairage public

Amélioration des services de santé primaire

Construction d'établissements scolaires et maternités

Modernisation des marchés et espaces sportifs

L'autonomisation des femmes et la jeunesse sont également des axes forts, à travers le crédit, la formation, les bourses, et l'appui aux initiatives entrepreneuriales.

Une gouvernance axée sur la proximité et la transparence

Koamy Gomado prône une politique de proximité, basée sur le contact direct avec les électeurs par le biais du porte-à-porte. « Tovia veut être un acteur du changement, pas un spectateur. La politique, pour nous, ce n'est pas la guerre, c'est l'idée de construire ensemble », martèle-t-il.

Le mouvement repose sur quatre piliers : participation, compétence, transparence et vérité. Il se définit comme un groupe d'indépendants engagés pour un développement local inclusif et responsable.

La majorité des projets proposés ont déjà été expérimentés dans la commune de Golfe 1. Pour TOVIA, il s'agit maintenant d'en faire un modèle duplicable à l'échelle nationale, si les électeurs accordent leur confiance aux listes engagées.

Porté par un discours apaisé et des ambitions concrètes, TOVIA cherche à incarner une nouvelle façon de faire de la politique locale : moins de promesses tapageuses, plus d'actions visibles et mesurables. Le verdict des urnes dira si cette formule trouve écho au sein des électeurs.