Togo: Formation professionnelle - La BIDC débloque 50 millions d'euros

Le Togo vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique d'employabilité des jeunes.

Le Conseil d'Administration de la Banque d'Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC) a approuvé un financement de 50 millions d'euros en faveur du groupe Planet One pour la construction et l'équipement de six centres d'enseignement technique et de formation professionnelle sur le territoire togolais, rapporte L'Union dans son édition de ce vendredi.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de développement des compétences et de promotion de l'emploi des jeunes. Les nouveaux centres de formation, une fois opérationnels, accueilleront jusqu'à 3 480 apprenants par an, issus de divers horizons, dans des filières techniques et professionnelles à forte valeur ajoutée.