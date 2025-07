Congo-Kinshasa: Bunia - Des Casques bleus forment 35 jeunes à la conduite de pelleteuses

communiqué de presse

Après trois semaines d'apprentissage à la conduite d'excavatrices, également appelées pelles mécaniques ou pelleteuses, trente-cinq jeunes, dont quatre filles, ont reçu leur brevet de fin de formation vendredi 4 juillet 2025, au camp militaire de Ndoromo, situé en périphérie de Bunia. Il s'agit du deuxième groupe formé par le contingent bangladais de la MONUSCO. En novembre dernier, vingt-neuf jeunes avaient déjà suivi la même formation.

L'objectif est de doter les jeunes de Bunia et des environs de compétences professionnelles de base, afin d'améliorer leurs perspectives d'emploi dans une province confrontée à l'insécurité et au chômage massif qui touche particulièrement les plus jeunes.

Cette initiative vise également à offrir une alternative aux jeunes exposés au risque de recrutement par des groupes armés qui ciblent en priorité les personnes désœuvrées.

Arborant fièrement son brevet, Moïse Saukpa confie avoir réalisé un rêve : « J'ai suivi la formation à la conduite d'excavatrice initiée par les Bangladais. C'était un rêve que je tenais à réaliser. J'avais déjà l'intention de me former ailleurs, lors quand cette opportunité s'est présentée, j'ai décidé d'en profiter».

Pour lui, cette nouvelle compétence représente bien plus qu'un certificat : « Elle va m'apporter beaucoup : une meilleure connaissance en mécanique, mais aussi une chance de mieux m'intégrer dans la société et d'éviter les dérives. Cet encadrement aide la jeunesse à prendre conscience et à éviter les actes qui n'ont pas de sens ».

Il lance un message à ses pairs : « À ceux qui ont rejoint les groupes armés, nous disons : arrêtez de poser des actes qui nuisent au pays. Venez suivre ce type de formation qui peut vous aider à reprendre votre avenir en main ».

Desange Munguromo Unyera, l'une des quatre filles formées, encourage ses camarades à dépasser les stéréotypes : « L'avenir est incertain ; mon message aux filles de Bunia est de se donner à fond. Le travail est une valeur précieuse. J'encourage toutes les filles à suivre ce type de formation. C'était gratuit et, en retour, nous avons acquis des compétences et obtenu un brevet ».

Depuis le début de l'année, des centaines de jeunes en Ituri ont été formés par les contingents militaires de la MONUSCO à divers métiers : conduite d'engins lourds, réparation de téléphones, climatiseurs, groupes électrogènes et ordinateurs, électricité, maraîchage...