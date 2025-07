Tunisie: L'ASM poursuit sa préparation d'intersaison - On avance à pas sûrs...

A La Marsa, on s'active à tous les niveaux pour préparer la nouvelle saison. D'un côté, les renforts arrivent. De l'autre, les préparatifs administratifs sont mis en place pour assurer le passage de témoin, le 21 juillet.

Cette semaine, on met les bouchées doubles du côté de l'ASM. Sur le plan administratif, le processus pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire et des élections a été enclenché. Les candidats désireux se présenter aux élections ont jusqu'au 10 de ce mois pour déposer leurs dossiers, même si on va vers une liste de consensus conduite par l'ancien trésorier, Moez Gharbi, déjà aux affaires étant donné que c'est lui qui s'occupe de la préparation d'intersaison.

A noter que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le lundi 21 juillet à partir de 18h00 au complexe de tennis. Après approbation des rapports moral et financier, on procédera à l'élection d'un comité directeur pour le mandat 2025-2027. Les supporters désireux d'assister à l'assemblée et participer au vote doivent se munir de leurs cartes d'adhérents, disponibles au siège du club pour la modique somme de 20 dinars.

Renforts : la leçon retenue

Il y a deux ans, le bureau directeur, obnubilé par une victoire en amical devant le CA (3-1), pensait pouvoir se contenter d'un effectif composé essentiellement des joueurs qui avaient assuré l'accession pour se maintenir parmi l'élite. Après une saison des plus difficiles, l'ASM s'est vu de nouveau relégué en Ligue 2.

Ceci dit, la leçon des mauvais choix, faits il y a deux ans, a été retenue. L'équipe s'est déjà renforcée avec des joueurs ayant l'expérience de la Ligue 1. Parmi eux, on note le recrutement de Sami Hlel qui a paraphé un bail de deux ans. Un renfort de taille quand on sait que, pour briller et progresser, il faut commencer par avoir un gardien de but chevronné. Sami Hlel sera secondé par Béchir Habbassi qui revient au club après un passage de trois ans à l'USBG.

Et même s'il n'était pas au premier rang à Ben Guerdane, Habbassi a eu une expérience en Ligue 1, c'est ce dont a besoin l'ASM la saison prochaine.

Par ailleurs, un autre joueur qui connaît les rouages de la Ligue 1 est enregistré. En effet, l'ASM a engagé pour deux ans le défenseur central de 31 ans, Yosri Arfaoui, en provenance de l'ESM.

Pour deux ans également, l'ASM a fait signer le milieu offensif Anouar Jouini et l'attaquant Ahmed Hadhri. Jouini, 27 ans, a précédemment porté les couleurs de l'AS Sebikha, Kalaâ Sport et de EGS Gafsa. Quant à Hadhri, 30 ans, il a déjà évolué au sein de l'Etoile Sportive de Oueslatia, de l'AS Rejiche et de l'US Tataouine.