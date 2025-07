Ethiopie: Le musée morial de la Victoire d'Adwa attire plus de 189 000 visiteurs nationaux et internationaux en 11 mois

Addis-Abeba — Plus de 189 000 touristes nationaux et internationaux ont visité le Mémorial de la Victoire d'Adwa au cours des 11 derniers mois, selon Girum Girma, directeur général du Mémorial.

Construit à Addis-Abeba pour commémorer la victoire historique de l'Éthiopie à la bataille d'Adwa, le mémorial est devenu un monument culturel majeur.

Symbole de la liberté africaine et de l'émancipation des Noirs, il attire un nombre croissant de visiteurs et accueille de nombreux événements nationaux.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Girum Girma a noté que le mémorial a connu une augmentation constante du nombre de visiteurs depuis son ouverture.

Il a souligné que l'intérêt croissant du public reflète un profond désir de se connecter à l'expression artistique de la victoire d'Adwa et de comprendre cet exploit historique qui a uni la nation.

Le Premier ministre, lors de la 42e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, a également souligné que l'Éthiopie avait accueilli plus de 150 conférences internationales cette année, soit le double du nombre de conférences organisées au cours de l'exercice précédent.

Cette forte croissance du tourisme et de l'engagement international est attribuée à une série de réformes clés et d'améliorations des infrastructures, notamment l'assouplissement des politiques d'immigration, l'expansion d'Ethiopian Airlines, la croissance du secteur hôtelier, le développement des corridors économiques et l'amélioration continue des principales destinations touristiques.

Dans le cadre de cette initiative touristique plus large, des sites emblématiques tels que le Parc de l'Unité, le Musée des Sciences, le Parc de l'Amitié et le Palais national ont attiré environ 1,5 million de visiteurs l'année dernière, générant plus d'un demi-milliard de birrs de recettes.

Le Mémorial de la Victoire d'Adwa, en particulier, s'impose également comme un lieu privilégié pour divers événements culturels et universitaires, stimulant le tourisme de congrès et les recettes en devises de l'Éthiopie.

Les visiteurs ont exprimé leur fierté et leur admiration pour le mémorial. Sadem Qasim s'est dit ravi de découvrir la richesse des objets historiques exposés, soulignant qu'ils renforçaient l'héritage de l'Éthiopie en tant que pays au passé puissant.

Hanan Mohammed a souligné que la commémoration de la victoire d'Adwa inculque un fort sentiment d'identité et éduque la jeune génération.

Un autre visiteur, Belay Haile, a qualifié le mémorial d'impressionnant et d'émouvant, affirmant qu'il lui avait permis de « voir la victoire d'Adwa en personne ».

Le mémorial présente une carte topographique de la chaîne de montagnes d'Adwa, une expérience de réalité virtuelle reconstituant les événements clés de la bataille, et plusieurs expositions interactives qui font revivre l'histoire aux visiteurs.

Le mémorial de la victoire d'Adwa demeure non seulement un site historique, mais aussi une source de fierté et d'inspiration pour les Éthiopiens et toutes les personnes d'origine africaine du monde entier.