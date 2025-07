Addis-Abeba — Selon un expert chinois de renom, une importante collaboration agricole entre la Chine et l'Éthiopie modernise rapidement le secteur agricole éthiopien et favorise une prospérité mutuelle.

Wen Liming, spécialiste des sciences vétérinaires et de la production laitière, a souligné que ce partenariat novateur transforme rapidement le secteur agricole éthiopien. Cette collaboration s'inscrit dans le droit fil des principes fondamentaux du Forum de Pékin 2024 sur la coopération sino-africaine, qui vise une croissance partagée et un développement durable.

Il a souligné que cette initiative va au-delà de l'assistance technique et incarne un engagement à travailler main dans la main avec la communauté locale.

Depuis neuf mois, une équipe de huit experts chinois s'implique activement dans l'amélioration du paysage agricole à Godino, dans la région d'Oromia. Leurs efforts comprennent la culture de champignons, la culture de fruits et légumes, et la gestion du bétail. L'équipe apporte également un soutien direct par le biais du labour mécanisé, de l'insémination artificielle et de la fourniture de semences et d'engrais de haute qualité.

Le lancement réussi du projet de démonstration Godino est une réussite majeure, mettant en valeur des pratiques agricoles efficaces, un engagement communautaire fort et l'autonomisation des femmes.

Wen Liming a souligné que la Chine approfondissait sa collaboration agricole avec l'Éthiopie dans le cadre de son engagement plus large en faveur du développement agricole en Afrique.

Ce partenariat comprend des dons substantiels de machines agricoles, telles que des tracteurs, des machines à semis et des outils de traite, à divers sites de démonstration en Éthiopie.

Wen Liming a souligné le parcours remarquable de la Chine vers une croissance agricole remarquable, établissant des parallèles avec l'Éthiopie, un pays en développement qui pourrait être confronté à des obstacles similaires.

Il a souligné que le succès de la Chine résultait de la « fusion du savoir agricole traditionnel avec les innovations technologiques modernes », conduisant finalement à l'autosuffisance alimentaire.

Liming a également souligné les atouts intrinsèques de l'Éthiopie : de vastes terres cultivables, des ressources en eau abondantes et une population jeune.

Cette collaboration va au-delà de l'aide au commerce : la Chine offre un traitement tarifaire nul pour les exportations agricoles éthiopiennes.

Cette politique encourage la vente de produits populaires comme le café, l'avocat, le boeuf et le miel, visant à élargir l'accès au marché et à accroître les recettes commerciales des agriculteurs éthiopiens.

Ce partenariat est un excellent exemple de croissance collaborative, de transfert de connaissances et de progrès agricole, ouvrant la voie à la sécurité alimentaire et au progrès économique en Éthiopie et dans la région.