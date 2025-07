Sénégal: BRVM - Hausse de 62,976 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce vendredi 4 juillet 2025

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 62,976 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 4 juillet 2025.

Cette capitalisation s'est située à 22 312,709 milliards de FCFA contre 22 249,733 milliards de FCFA la veille. A l'origine de cette hausse, il y a la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a en effet enregistré une augmentation de 61,613 milliards, en passant de 11 886,170 milliards de FCFA la veille à 11 947,783 milliards de FCFA ce vendredi 4 juillet 2025. Celle du marché des obligations y a modestement contribué puisqu'elle connait une hausse de 1,363 milliard, à 10 364,926 milliards de FCFA contre 10 363,563 milliards de FCFA le jeudi 3 juillet 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est en baisse, se situant à 1,081 milliard de FCFA contre 1,218 milliard de FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a progressé de 0,52% à 309,88 points contre 308,28 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en hausse de 0,24% à 154,05 points contre 153,68 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a gagné de 0,62% à 132,12 points contre 131,31 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 19 320 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 1 320 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,18% à 10 450 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,26% à 11 875 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,08% à 670 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 2 500 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 580 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 16 265 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,21% à 665 FCFA) et BOA Bénin (moins 2,00% à 4 410 FCFA).