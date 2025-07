Ile Maurice: Vaishnavi Jugnarain, 12 ans, l'étoile montante du billard mauricien

Elle n'a que 12 ans mais son calme, sa détermination et sa passion ont déjà traversé les frontières. Vaishnavi Jugnarain (photo), originaire de Goodlands, représente fièrement Maurice au WPA Junior's Heyball World Championship 2025, un tournoi mondial prestigieux qui se tient actuellement au Gold Coast, dans le Queensland en Australie, du 21 au 25 juin.

Au sein de l'équipe africaine, elle est la plus jeune participante féminine et sans doute l'une des plus inspirantes. En affrontant des joueuses de cinq à six ans plus âgées qu'elle, Vaishnavi a su faire preuve de sang-froid et de technique, remportant même quelques frames contre des adversaires de taille, notamment de l'équipe australienne. Si elle ne passe pas au prochain tour, elle n'en ressort pas moins victorieuse aux yeux de ceux qui suivent son parcours.

L'histoire de Vaishnavi a commencé à son domicile. Elle n'avait que 11 ans lorsque son frère - qu'elle considère comme son héros a reçu une queue de billard. Curieuse et motivée, elle a voulu faire comme lui. Un ami de la famille lui a alors offert sa première queue. Depuis, elle ne l'a plus quittée. Elle a ensuite rejoint la Joy Billiards Academy, à Goodlands, un lieu connu pour sa discipline stricte, sans cigarettes, ni alcool, où les jeunes sont formés dans un environnement sain. C'est là qu'elle a commencé à s'entraîner sérieusement, à apprendre les règles du jeu et à participer à ses premiers tournois.

Son talent n'est pas passé inaperçu. La Mau Pool Organisation a récemment installé une table de billard dans son établissement scolaire, la Rabindranath Tagore Secondary School, afin d'encourager d'autres jeunes à suivre son exemple. Vaishnavi n'est pas seulement une joueuse prometteuse : elle est devenue un modèle pour toute une génération.

Son nom a été cité par la page officielle Heyball Africa, aux côtés d'autres jeunes talents africains comme Jamal Andrew (Namibie) et Nicole Lessing (Afrique du Sud), qui brillent également dans cette compétition au format double élimination. Bien que Vaishnavi n'ait pas accédé au tour suivant, sa performance a été saluée, notamment pour son courage face à l'élite mondiale.

Le tournoi regroupe 64 des meilleurs jeunes athlètes de moins de 19 ans, venus des quatre coins du monde pour concourir au plus haut niveau mondial du billard.

Et comme si cela ne suffisait pas, Vaishnavi a également représenté Maurice avec panache lors de la cérémonie d'ouverture des Commonwealth Youth Games, qui s'est tenue le mercredi 2 juillet. Elle a eu l'immense honneur de lire le serment des athlètes devant une assemblée de 128 sportifs venus de 36 pays du Commonwealth : un moment fort et solennel qui restera gravé dans les mémoires. C'est une première historique pour une jeune mauricienne dans cette discipline.

Vaishnavi est la preuve vivante que l'âge n'est pas une barrière quand la passion guide les gestes. Elle n'a jamais refusé un défi, n'a jamais reculé devant une opportunité. Dans ce sport encore très masculin, elle s'impose doucement mais sûrement. Maurice peut être fier de cette jeune joueuse, dont le parcours ne fait que commencer. Et si un jour, le nom de Vaishnavi Jugnarain résonne dans les plus grandes compétitions mondiales, nul doute que l'on se souviendra de ce championnat junior 2025... comme de son premier grand pas.