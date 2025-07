Sénégal: Kédougou - Des mesures rappelées pour prévenir les accidents liés à la foudre

Kédougou — Le commandant de la 62e Compagnie d'incendie et de secours de Kédougou (sud-est), le lieutenant Pape Birame Faye a invité, vendredi, la population de cette région à débrancher les appareils électriques pendant les heures de pluie pour prévenir les accidents liés à la foudre.

"Nous sommes dans une période hivernale, et en cas de foudre ou de coup de tonnerre, on vous recommande de débrancher [...] tous les appareils électriques [...]", ces appareils pouvant attirer la foudre, "il faut tout débrancher quand la pluie tombe" a-t-il expliqué dans un entretient accordé à l'APS.

Le chef du service régional de la brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou a attiré l'attention des populations sur tous les accidents liés à la foudre et au coup de tonnerre.

"Il faut toujours s'éloigner des objets métalliques, par exemple les fenêtres métalliques, et mettez-vous au moins au milieu de la chambre. Et si vous êtes en campagne hors de la maison, évitez [...] les montagnes et les arbres dont le sommet est très haut", a-t-il conseillé.

"Et si vous n'avez pas là où vous abritez, ne vous tenez pas debout, restez accroupi [...]", a-t-il insisté.

Le lieutenant Pape Birame Faye a signalé que la région de Kédougou n'a pas enregistré d'accident lié à la foudre depuis le début de l'hivernage.

"Nous n'avons pas encore enregistré d'accident lié à la foudre", mais "nous avons entamé la communication et la sensibilisation des populations pour prévenir les accidents", a-t-il dit.

Il a invité la population à éviter toute activité sportive et à éteindre les téléphones portables quand il pleut.

"La population doit éviter toute activité sportive et éviter de manipuler les téléphones portables au moment de la pluie, et surtout ne pas fréquenter le fleuve si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes", a déclaré le chef du service régional de la brigade des sapeurs-pompiers de Kédougou.

Il a exhorté la population de Kédougou à contacter le plus rapidement possible les services de secours via la ligne 18 en cas d'accident lié à la foudre, de blessure ou de mort sur place.