Soudan: Sous-secrétaire de la santé - L'OMS est un Partenaire stratégique dans le développement du système de santé du pays

Le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Dr Haisam Ibrahim a déclaré que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l'un des partenaires stratégiques les plus importants dans le soutien et le développement du système de santé du Soudan, soulignant l'importance de renforcer la coopération et la coordination pour relever les défis sanitaires actuels.

C'était lors d'une réunion tenue aujourd'hui au bureau du sous-secrétaire de la quarantaine nationale, avec la participation du représentant de l'OMS au Soudan, Dr Shabl Sahbani et des directeurs des départements généraux du ministère. La réunion a permis de discuter des réalisations les plus importantes, des défis auxquels le secteur est confronté et des moyens de poursuivre le soutien au cours de la prochaine phase.

Le sous-secrétaire à la Santé a souligné la nécessité d'unifier les efforts entre le ministère, l'OMS et tous les partenaires pour garantir que les services de santé atteignent tous les États du pays. Il a souligné que la santé doit rester une priorité absolue et que prendre soin des citoyens soudanais est la première responsabilité de l'État.

Il a également affirmé l'engagement du ministère à éliminer les obstacles à l'avancement des travaux et à mettre en oeuvre les recommandations de la réunion pour atteindre les objectifs nationaux de santé.

Dans un contexte connexe, le Dr Haisam a appelé à intensifier les interventions sanitaires pour lutter contre les épidémies, notamment à la lumière de l'émergence de cas de choléra dans certains États, soulignant la nécessité d'une action conjointe pour atténuer son impact sur les citoyens.

De son côté, le représentant de l'OMS le Dr Shabl Sahbani a salué l'esprit fructueux de coopération entre l'organisation et le ministère, soulignant les succès obtenus et les interventions efficaces mises en oeuvre par l'organisation dans la lutte contre les épidémies.

Il a souligné la poursuite d'une coordination complète avec le ministère pour renforcer le système de santé et apporter un soutien dans divers domaines, notamment les urgences et le contrôle des épidémies.

Sahbani a révélé la prochaine visite d'une délégation de haut niveau du Bureau régional de l'OMS pour examiner la stratégie du ministère de la Santé et explorer les moyens de la soutenir à l'avenir.