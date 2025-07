Afrique de l'Est: Nairobi appelle la communauté internationale à qualifier la Milice FSR une organisation terroriste

Les participants à un symposium organisé par l'ambassade de la République du Soudan à son siège à Nairobi, jeudi après-midi, sur les crimes de guerre et le génocide commis par la milice Forces de Soutien Rapide contre les civils au Darfour, à Khartoum et dans les États d'Al-Gezira ont appelé la Communauté Internationale à briser le silence et à agir rapidement pour classer FSR comme une organisation terroriste et déférer ses dirigeants à la justice internationale.

Les participants ont exprimé leur solidarité avec les victimes de violations et ont souligné la nécessité de documenter les crimes et de demander des comptes aux auteurs.

Lors de son discours au symposium, le Chargé d'Affaires l'Ambassadeur Mohamed Okasha a donné un compte rendu détaillé des violations commises par la milice des Forces de soutien rapide, soutenue par des parties étrangères. Il a souligné que cette milice périra face à la ténacité du peuple soudanais et à l'héroïsme des forces armées soudanaises et de toutes les forces régulières sous son commandement. Il a également salué le grand esprit national de la communauté soudanaise au Kenya et son soutien indéfectible aux forces armées.

Le symposium a présenté des témoignages en direct de plusieurs membres de l'Association Masalit, qui ont été témoins oculaires du génocide visant la tribu Masalit, dans le but de les éradiquer et de s'emparer de leurs terres, dans l'une des formes les plus horribles de nettoyage ethnique.

L'événement a également présenté un film documentaire produit par l'ambassade, documentant les crimes commis par les milices rebelles au Darfour, à Al-Jazeera et à Khartoum, ainsi que le développement de la milice Janjaweed.

Le symposium a réuni un groupe distingué de membres de la communauté soudanaise au Kenya, en plus de la participation de l'Association Masalit.

Le symposium a été couvert par un certain nombre de médias kenyans, reflétant l'intérêt croissant du public régional et international pour les crimes commis au Soudan.