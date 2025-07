Congo-Brazzaville: Les villes de Pointe-Noire au Congo Brazzaville et Pointe-Noire en Guadeloupe liées par un accord d'amitié

La signature de l'accord d'amitié et de coopération entre les deux villes a eu lieu, vendredi 4 juillet à Pointe-Noire entre Evelyne Tchitchelle, présidente du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire au Congo et Camille Elizabeth conseiller régional, maire de la ville de Pointe-Noire en Guadeloupe

A travers cet accord, les deux villes s'engagent en faveur de leurs communautés respectives, dans le but de promouvoir l'amitié et la connaissance entre leurs peuples, renforcer les liens historiques en matière économique, socio-culturel, touristique et environnemental.

Les parties signataires s'entendent pour encourager et soutenir les échanges entre les citoyens des deux villes dan les domaines scolaire, associatif et institutionnel. L'accord prévoit l'élabiration des programmes d'actions et des projets patrimoniaux économiques et touristiques qui peuvent être valorisés par la mise en place des salons, rencontres ou évènements dans les deux villes, renforcer les règles d'hospitalité, le respect des diversités, le climat de confiance, l'esprit de solidarité, la promotion des valeurs communes et universelles, la conjugaison des efforts favorisant la paix, le développement et la prospérité.

Il est prévu l'institution d'un comité de jumelage afin de cibler les axes thématiques stratégiques non exhaustifs notamment éducation et formation, tourisme écologique, tourisme mémoriel, assainissement, culture art et sport, santé, renforcement institutionnel, coopération économique et commerciale.

Evelyne Tchutchelle a loué un partenariat fondé sur l'histoire et le destin des deux villes: «J'en voudrais pour preuve, la situation géographique de ces deux villes en bordure de mer mais aussi et surtout, l'existence respective de la route des caravanes ou des esclaves à Pointe-Noire au Congo et à Pointe-Noire au Guadeloupe. Il est évident que, c'est de notre devoir et de notre responsabilité de revisité notre histoire en vue d'en faire bénéficier tant à nos deux cités qu'aux populations qui y vivent».

Pour Camille Elisabeth cet accord de jumelage symbolise une volonté partagée des autorités des deux villes de bâtir des liens durables: « Cette journée représente une véritable opportunité de rapprochement des concitoyens des deux villes et de mise en valeur de leurs identités respectives ».