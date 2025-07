Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 juillet 2025

revue de presse

Au Sénégal, le gouvernement annonce un « plan de redressement » de l’économie, sur fonds d’explosion de la dette

Pour le premier ministre Ousmane Sonko, « le régime précédent a hypothéqué le pays et les générations à venir », laissant craindre la mise en place d’une cure d’austérité.

Le Sénégal s’enfonce dans l’ornière. Depuis la publication, en février, du rapport de la Cour des comptes révélant une dette cachée de 7 milliards de dollars, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Au point que le gouvernement prépare les esprits à un « plan de redressement » dont les contours devraient être annoncés dans les jours à venir, laissant craindre la mise en place d’une cure d’austérité. (Source Lemonde Afrique)

L’UA et Interpol s’allient contre la criminalité transnationale

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, et le président d’Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi ont réaffirmé, ce vendredi, leur volonté commune de renforcer les liens, afin de promouvoir la sécurité, lutter contre la criminalité transnationale et soutenir les efforts d’Afripol à travers le continent.

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce jeudi Ahmed Naser Al-Raisi, président d’Interpol, au siège de l’organisation continentale à Addis-Abeba.

Lors de cette rencontre, le président de la CUA a salué le rôle fondamental joué par Interpol dans la promotion de la sécurité mondiale et le renforcement de la coopération entre les services chargés de l’application de la loi, lit-on sur la page Facebook de l’institution panafricaine. (Source apanews)

La Guinée équatoriale demande à la CIJ de rendre des ordonnances d’urgence contre la France

La Guinée équatoriale a déposé le 3 juillet une requête contre la France devant la Cour internationale de justice (CIJ), publiée par la cour vendredi. C’est le dernier développement en date dans une longue bataille juridique concernant un luxueux hôtel particulier parisien, confisqué par les autorités françaises.

Malabo a demandé à la plus haute juridiction de l'ONU de ne pas vendre l'hôtel particulier, situé sur la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe à Paris. Cet hôtel particulier fait l'objet d'un conflit entre les deux pays depuis plusieurs années.

En 2021, la justice française a condamné Teodorin Obiang, fils aîné du président Teodoro Obiang, à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. La France a également confisqué des biens, dont le luxueux immeuble de l'avenue Foch, dont la valeur est estimée à bien plus de 100 millions d'euros. (Source RFI)

L'Ouganda renforce sa présence militaire en RDC

L'Ouganda a renforcé sa présence militaire en République démocratique du Congo.

Dans les territoires de Mahagi et Djugu, en Ituri, ce sont au moins 1000 soldats que Kampala aurait déployés, selon les Nations unies. Ces forces armées étendent ainsi leur champ d'action à de nouvelles zones de la région - tel que décrit dans le rapport du groupe d'expert de l'ONU.

Ces manœuvres ougandaises en dehors du cadre de l’opération conjointe Shujaa se sont effectuées sans l’approbation préalable du gouvernement congolais.Il cherche de la ferraille dans la crasse, les couches jetées et les appareils électroménagers cassés. (Source Africanews)

Guinée : Le projet constitutionnel propose un mandat présidentiel de 5 à 7 ans renouvelables

En Guinée, le projet de nouvelle Constitution présenté le 26 juin au général Mamadi Doumbouya, à la tête de la Guinée, sera soumis à un référendum populaire prévu pour fin septembre 2025. Ce texte devrait ouvrir la voie à un retour à l’ordre constitutionnel promis par les militaires, dans un contexte de sévères restrictions des libertés. Les dispositions de ce projet de Constitution ne permettent pas de savoir de manière explicite si le général Doumbouya pourra ou non se présenter à une prochaine élection présidentielle selon des observateurs.

Cette révision selon des experts marque un tournant significatif dans la trajectoire politique du pays. Officiellement, les autorités justifient cette mesure par la volonté de garantir plus de stabilité politique et d’efficacité dans la conduite des politiques publiques. Selon le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, une telle durée permettrait de « réduire la fréquence des élections coûteuses » et de « renforcer la continuité de l’action publique. (Source Africa 24)

Narendra Modi en visite au Ghana pour renforcer les liens économiques et sécuritaires

C’est la première visite d’un chef de gouvernement indien à Accra depuis 30 ans. Enjeux régionaux, coopération commerciale et accords militaires étaient au menu de son entretien avec le président John Dramani Mahama.

Le Ghana est la première étape d’une tournée du Premier ministre indien qui le mènera dans quatre autres pays en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Cette visite intervient alors que l’Inde est alliée de la Russie et rivale de la Chine, deux puissances qui cherchent à asseoir leur influence sur le continent africain. (Source Jeune Afrique)

Gabon : 100 milliards de FCFA pour désenclaver Cocobeach et stimuler l’économie locale

La Présidence de la République a officialisé la signature d’une convention tripartite pour la construction d’une route de 83 kilomètres entre Ntoum et Cocobeach. Ce projet d’envergure, estimé à plus de 100 milliards de FCFA, incarne la volonté du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de désenclaver cette commune frontalière stratégique.

Ce vendredi 4 juillet 2025, à l’occasion d’une conférence de presse tenue au Palais du Bord de mer, Théophane Nzame-Nze Biyoghe, conseiller spécial et porte-parole de la Présidence, a annoncé la signature d’une convention entre l’État gabonais, le groupe EBOMAF et BGFIBank pour la construction de la route reliant Ntoum à Cocobeach. Longue de 83 kilomètres, cette infrastructure comprendra une chaussée à deux voies, 9 ponts et 133 ouvrages hydrauliques. (Source GabonMediaTime)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Guillaume Soro toujours éligible, selon ses avocats

À quatre mois de la présidentielle ivoirienne, les avocats de Guillaume Soro ont affirmé que leur client demeure éligible, malgré le rejet de sa requête par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Pour eux, la décision rendue le 26 juin 2025 par la juridiction panafricaine ne constitue en rien une invalidation de ses droits politiques.

Selon la CADHP, l’ancien Premier ministre n’a pas épuisé les recours internes avant de saisir la Cour, ce qui rend sa requête irrecevable sur le plan procédural. En d’autres termes, la Cour ne s’est pas prononcée sur le fond du dossier, et attend que la justice ivoirienne, notamment la Cour de cassation, statue définitivement sur le cas Soro. Pour sa défense, cette précision est essentielle : elle signifie que l’instruction judiciaire est encore ouverte, et que la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas définitive. (Source Africapresse)

Au Mali, le couvre-feu fait des mécontents

Le couvre-feu est en vigueur à Kayes, dans l’ouest du pays, depuis la nuit dernière et débute à 21 heures pour s’achever à 06 heures. Il s’étendra sur une période de 30 jours, reconductible.

Une mesure contraignante selon Ousmane, soudeur dans la ville de Kayes : "La principale difficulté pour nous, c’est le délai de livraison des produits qui va s’allonger avec le couvre-feu. Sinon autrement, à mon avis, côté gain, on ne devrait pas avoir de problèmes. Mais avec les clients, certainement oui. Car, nous n’allons plus pouvoir travailler la nuit et avec les coupures d’électricité, cela constitue un handicap. Mais le couvre-feu, c’est pour notre sécurité aussi", avoue ce soudeur.

Les habitants de Ségou (dans le centre du pays) sont sous couvre-feu depuis le 04 juin dernier. Les activités cessent donc dès le coucher du soleil. (Source Deutsche Welle)

La Béninoise Véronique Tognifodé élue à la tête du Comité Régional de Pilotage du projet SWEDD+

A l’issue de la réunion ministérielle des pays membres du projet SWEDD+ à Cotonou ce vendredi 4 juillet 2025, le Bénin a été élu pour assurer la présidence du Comité Régional de Pilotage (CRP) pour l’année à venir. Madame Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, prend ainsi la tête de cette instance régionale, succédant au Burkina Faso.

Ce choix en la personne de la ministre béninoise des Affaires sociales et de la Microfinance est le symbole de la reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement béninois, notamment dans la promotion de l’autonomisation des femmes et des droits des filles, sous l’impulsion du président Patrice Talon.

Avant cette élection, Madame Tognifodé occupait déjà le poste de vice-présidente du comité, une expérience qui lui confère une connaissance approfondie des enjeux et des attentes autour du projet. La vice-présidence du CRP sera désormais assurée par le Sénégal. (Source beninwebtv)