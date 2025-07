Madagascar: Hosotra 2025 - L'art à ciel ouvert au jardin d'Antaninarenina

Le Festival Hosotra, rendez-vous incontournable des arts plastiques à Madagascar depuis 1997, revient avec une ambition renouvelée : offrir une vitrine d'exception aux artistes malgaches et rendre l'art accessible à tous.

Ce festival, organisé par la Maison Sociale des Arts de la colline d'Ambatovinaky, bénéficie cette année encore du soutien financier de l'ambassade de France à Madagascar. II investit un nouveau lieu emblématique de la capitale : le jardin historique de l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA), à Antaninarenina.

Le jardin de l'ORTANA accueillera donc une exposition collective en plein air, rassemblant plus de 150 oeuvres originales réalisées par une quarantaine d'artistes locaux à partir de ce jour jusqu'au 25 juillet 2025.

En marge de l'exposition, le Festival Hosotra 2025 offrira une programmation riche et inclusive durant trois semaines : un carnaval festif en ouverture, une conférence thématique et des ateliers artistiques, spécialement conçus pour les jeunes et les enfants en situation de rue.

Les objectifs de ces actions sont clairs : démocratiser l'accès à la culture, valoriser les talents locaux et favoriser l'éveil artistique des jeunes générations.

Par ailleurs, le festival propose en amont et pendant l'événement des formations professionnelles pour soutenir durablement le parcours des artistes participants. Elles aborderont des thématiques clés telles que la rédaction de biographies artistiques, la valorisation des démarches créatives et la médiation d'exposition. Ces outils visent à renforcer l'autonomie des artistes et à améliorer la qualité du dialogue avec le public.

Valorisation des talents locaux, immersion artistique et expériences culturelles promises en plein coeur de la ville donc.