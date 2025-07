Madagascar: Séries d'intoxications alimentaires - Les traiteurs en difficulté

Les récentes affaires d'intoxication alimentaire ayant causé de nombreux décès restent encore dans les esprits, alors qu'une quinzaine de victimes sont encore en cours de traitement à l'hôpital.

Les séries d'intoxications alimentaires ont porté préjudice aux professionnels du commerce de bouche. Les traiteurs sont particulièrement touchés. Les commandes sont en chute libre depuis trois semaines. « Nous peinons à trouver de nouveaux clients. Seuls les habitués continuent de nous faire confiance, parce qu'ils connaissent la qualité de notre travail et notre rigueur en matière d'hygiène. Seulement, ce ne sont pas tous les jours ou tous les week-ends que ces habitués organisent des événements et font appel à nos services. Il faut que nous élargissions notre clientèle en cherchant de nouveaux clients, mais le contexte actuel rend les choses encore plus difficiles », se désole ce traiteur tananarivien, présent dans le milieu depuis peu. Après avoir vu son affaire décoller, ses activités tournent au ralenti depuis la survenue des cas d'intoxications alimentaires mortelles ces dernières semaines.

Dans ce contexte difficile, quelques traiteurs professionnels déjà réputés tirent néanmoins leur épingle du jeu grâce à une notoriété bien établie et à un professionnalisme reconnu.

Les autres activités du commerce de bouche n'ont pas non plus été épargnées par les récentes vagues d'intoxications alimentaires. Les gargotiers, qui avaient connu une baisse de fréquentation, commencent à retrouver des couleurs en misant uniquement sur les vary sy laoka -- ces plats de riz et de mets à la façon malgache -- et en mettant temporairement de côté les préparations susceptibles d'inspirer la méfiance. Parmi celles-ci figurent les fameuses salades composées qui font la renommée de nombreux gargotiers et restaurateurs.

Pour l'instant, les doutes ne sont pas encore dissipés. Les véritables causes des intoxications alimentaires mortelles n'ont pas encore été clairement établies, et les résultats des analyses, que les autorités ont indiqué être en cours, n'ont pas encore été communiqués. Hier, lors de la clôture de la session parlementaire, les députés ont mis la pression sur les autorités responsables afin de faire toute la lumière sur cette affaire.